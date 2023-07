En el AT&T Stadium de Arlington (Texas) desde las 19:00 horas ET (16:00 horas PT) , Panamá vs Qatar, se miden por los Cuartos de final de la Copa Oro 2023, donde uno de los dos tendrá que decir adiós al sueño de continuar en carrera. Los Canaleros quieren volver a una semifinal del torneo, algo que no consigue desde la edición 2015, y tiene una buena oportunidad por delante: e enfrenta a la invitada Qatar. Con este contexto, te presentamos la lista de canales de televisión, horarios para ver y link streaming que puedes acceder desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para seguir todas las incidencias de los protagonistas.

Para llegar a esta instancia, Panamá ganó el Grupo C con 7 puntos, gracias a dos victorias en los dos primeros juegos (2-1 a Costa Rica y mismo marcador ante Martinica) y aseguraron el puesto con el empate 2-2 en la última jornada frente a El Salvador.

Los qataríes, en tanto, no la tuvieron nada fácil, pero supieron revertir la situación y se quedaron con el segundo lugar del Grupo B, por detrás de México. Lograron la clasificación al vencer al Tri en la última fecha (1-0) luego de haber caído ante Haití en el debut (1-2) y empatar 1-1 con Honduras.

¿En qué canales se podrá ver EN VIVO Panamá vs Qatar?

El partido que se jugará el sábado 8 de julio se podrá seguir a través de ESPN y Star+, en América Latina y el Caribe; y en ViX en México, y Fox Sports (inglés) y TUDN (español) en Estados Unidos. En Panamá, podrás vivir el encuentro también por RPC y Medcom GO.

México: ViX, Azteca 7, Canal 5, TV Azteca Deportes, TUDN y ViX Plus

Estados Unidos: Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Univision, TUDN.com, TUDN USA, Fox Sports 1 y Univision NOW

Panamá: ViX, Star+, ESPN Norte, RPC y Medcom GO

Costa Rica: ESPN y Star+

El Salvador: ESPN y Star+

Guatemala: ESPN y Star+

Honduras: ESPN y Star+

Nicaragua: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Argentina: ESPN y Star+

Horarios para mirar, Panamá vs Qatar en vivo

Lista de horarios por país para seguir el partido entre Panamá vs Qatar por los Cuartos de final de Copa Oro 2023.

Estados Unidos: 16:00 horas (PT)

México: 17:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas (ET)

Costa Rica: 19:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

¿Cómo ver, Panamá vs Qatar EN VIVO vía ESPN?

ESPN es una de las cadenas televisivas internacionales más importantes en la región, que se puede ver por señal abierta o por streaming, a través de Star+.

¿Cómo mirar, Panamá vs Qatar EN VIVO vía TUDN?

Panamá vs Qatar EN VIVO vía TUDN se puede ver en TUDN USA, TUDN App, UniMás y TUDN.com en Estados Unidos. También puedes verlo en TUDN México o ViX si te encuentras en México.

¿Cómo ver Panamá vs Qatar vía Fox Sports en USA?

El partido entre Panamá vs Qatar será transmitido en vivo por Fox Sports 1 en Estados Unidos. Puedes ver el partido en Fox Sports 1 si tienes una suscripción por cable o satélite o en línea por Desktop o dispositivo móvil a través de Fox Sports GO.

¿Cómo ver Panamá vs Qatar vía Medcom GO desde Panamá?

El partido entre Panamá y Qatar por los cuartos de final de la Copa Oro se podrá ver en Panamá por ESPN y RPC y vía streaming por por Star+ y Medcom GO.