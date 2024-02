El show de medio tiempo del Super Bowl 2024 tendrá a Usher como el principal artista que animará el espectáculo musical durante 12 o 15 minutos del descanso del juego entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers este domingo 1 de febrero ante los más de 65.000 espectadores que albergarán las tribunas del Allegiant Stadium, de Paradise, Nevada.

Usher, conocido por éxitos como “U got it bad”, “My Boo”, “Yeah” o “Love in this club”, será el relevo de Rihanna, quien deleitó al público en febrero del 2023 desde Glendale (Arizona) con su actuación en el espectáculo, uno de los más vistos en el mundo.

“Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes”, dijo Usher a los medios de prensa previo a la gran fiesta del fútbol americano.

El rapero de Atlanta, de 44 años, es uno de las artistas estadounidenses más populares desde principios de la década de 2000. Su catálogo de éxitos incluye colaboraciones con Lil Jon, Ludacris, Alicia Keys y will.i.am., por lo que no es improbable que su actuación reciba a algunos invitados especiales.

DJ Tiësto cancela su participación en el Super Bowl LVIII

El legendario DJ de música electrónica hizo oficial su no participación en el Super Bowl 2024 debido a problema familiar. A sus 55 años, se esperaba que DJ Tiësto animara el calentamiento y, también, parte del Halftime de los Chiefs y 49ers.

“Mi equipo y yo habíamos preparado algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me está forzando a regresar a casa el domingo a la mañana. Fue una decisión difícil perderme el juego, pero la familia siempre va primero. Gracias a la NFL por la colaboración y espero poder trabajar con ellos para entregar algo increíble en el futuro”, dijo DJ Tiësto.

Tráilers de películas en el Super Bowl 2024

Aquí te presentamos la lista de los posibles tráilers que saldrían en el show de medio tiempo del Super Bowl 2024.

“Un lugar tranquilo: Día Uno”

“Deadpool 3″

“Twisters”

“Amigos imaginarios”

“El especialista”

“Wicked”

“Del Revés 2″

“El Reino del Planeta de los Simios”

“Kung Fu Panda 4″

“Intensamente 2″

“Bob Marley: One Love”

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo del Super Bowl 2024?

El Halftime Show del Super Bowl 2024, que estará encabezado por Usher, comenzará entre las 8:30 o 8:45 pm ET (5:30 o 7:45 pm PT) de los Estados Unidos (19:30 o 19:45 horas de Ciudad de México).

México, CDMX – 19:00 horas

Costa Rica, San José – 19:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 19:00 horas

Nicaragua, Managua – 19:00 horas

El Salvador, San Salvador – 19:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 19:00 horas

Perú, Lima – 20:00 horas

Ecuador, Quito – 20:00 horas

Colombia, Bogotá – 20:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 20:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 20:00 horas

Cuba, La Habana – 20:00 horas

Venezuela, Caracas – 21:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 21:00 horas

Bolivia, La Paz – 21:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 21:00 horas

Canadá, Ottawa – 21:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 22:00 horas

Chile, Santiago – 22:00 horas

Paraguay, Asunción – 22:00 horas

Uruguay, Montevideo – 22:00 horas

Brasil, Brasilia – 22:00 horas

España, Madrid – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Italia, Roma – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Francia, París – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Alemania, Berlín – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Horario del halftime show del Super Bowl en los Estados Unidos

Horarios Ciudades de Estados Unidos 8 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Cuánto dura el Halftime Show del Super Bowl 2024?

El Halftime Show del Super Bowl LVIII dura aproximadamente entre 13 a 15 minutos.

¿Qué canal transmite el halftime show del Super Bowl 2024?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2024 se transmite en los Estados Unidos por el canal CBS, Nickelodeon y Univision (idioma español) desde sus señales locales, cableoperadores y, también, desde servicios streaming como fuboTV, YouTube TV, DIRECTV Stream y Hulu TV. Otra opción es NFL+.

Paramount+ es el servicio streaming oficial para la edición del Super Bowl LVIII en los Estados Unidos. La opción en español está a cargo de ViX Premium.

Los países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe podrán seguir el Super Bowl desde ESPN 2 y Star+.

En México se podrá ver el Halftime Show del Super Bowl desde Canal 5, TV Azteca, ESPN, FOX Sports, FOX Sports Premium y Canal 9.

Países Canales TV Estados Unidos CBS, Nickelodeon, Univision, ViX Premium (TUDN), NFL+ y Paramount+ México FOX Sports, Canal 5, TV Azteca, ESPN, Canal 9, TUDN y Star+ Perú ESPN, ESPN 2 y Star+ Colombia ESPN, ESPN 2 y Star+ Chile ESPN, ESPN 2 y Star+ Venezuela ESPN, ESPN 2 y Star+ Bolivia ESPN, ESPN 2 y Star+ Ecuador ESPN, ESPN 2 y Star+ Uruguay ESPN, ESPN 2 y Star+ Argentina ESPN, ESPN 2 y Star+ Paraguay ESPN, ESPN 2 y Star+ Puerto Rico CBS y ESPN República Dominicana ESPN, ESPN 2 y Star+ Costa Rica ESPN, ESPN 2 y Star+ Honduras ESPN, ESPN 2 y Star+ Guatemala ESPN, ESPN 2 y Star+ El Salvador ESPN, ESPN 2 y Star+ Nicaragua ESPN, ESPN 2 y Star+ Panamá ESPN, ESPN 2 y Star+ España NFL Game Pass de DAZN y Movistar+

¿Cómo ver show de medio tiempo del Super Bowl por Streaming desde USA?

El servicio streaming de Paramount+ cuenta con los derechos oficiales para transmitir el Super Bowl 2024 en los Estados Unidos. No obstante, puedes verlo por CBS desde otras plataformas que colocaremos a continuación.

Plataforma streaming Precio Prueba gratis Canales locales Transmisiones simultaneas Perfiles Horas de DVR Número de canales FuboTV - Pro $74.99 7 días Sí 10 6 1000 150+ DIRECTV Stream $89.99 5 días Sí 20 1 Ilimitado 105+ Hulu + Live $76.99 No tiene Sí 2 6 Ilimitado 95+ YouTube TV $72.99 7 días Sí 3 6 Ilimitado 130

¿Cuáles son las mejores canciones de Usher?

Usher es uno de los cantantes y bailarines más exitosos del mundo. Ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado ocho premios Grammy. Estas son algunas de sus mejores canciones:

“My Way” (1997)

“Nice & Slow” (1997)

“You Make Me Wanna” (1997)

“Confessions Part II” (2004)

“Burn” (2004)

“Yeah!” (2004) con Lil Jon y Ludacris

“My Boo” (2004) con Alicia Keys

“Love in This Club” (2008) con Young Jeezy

“OMG” (2010) con will.i.am

“DJ Got Us Fallin’ in Love” (2010) con Pitbull

Posible set list de Usher para el Super Bowl 2024

“Yeah!”

“U Got It Bad”

“Burn”

“OMG”

“My Boo”

“Love In This Club”

“U Remind Me”

“Good Good”

“Ruin”

Perfil de Usher

Nacimiento: 14 de octubre de 1978, Dallas, Texas, Estados Unidos

Edad: 45 años

Cónyuge: Grace Miguel (m. 2015–2018), Tameka Foster (m. 2007–2009)

Padres: Usher Raymond III, Jonetta Patton

Hermanos: J.Lack

Géneros musical: Alternativa/independiente, Hip-hop/rap, Country

