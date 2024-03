Todo queda listo para el Final Four por la Liga de Naciones CONCACAF 2024. México vs. Panamá jugarán EN VIVO y EN DIRECTO desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas por el pase a la gran final del torneo. El Tricolor está en la obligación de seguir avanzando para estar más cerca de lograr una corona que aún le falta en su vitrina. El partido se desarrollará este 21 de marzo desde las 20.15 horas (MEX), a las 23.15 horas (ARG, URU y CHI) y 21.15 horas (PER, ECU y COL) . Sigue la transmisión y el minuto a minuto en este artículo.