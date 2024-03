Con la ya conocida baja de Lionel Messi, Argentina vs. El Salvador se medirán este viernes 22 de marzo en Filadelfia, Estados Unidos, en el Liconln Financial Field desde las desde las 21:00 horas (ARG, URU y CHI), 19:00 horas (PER, ECU y COL) y en USA desde las 20.00 horas (8:00 pm CT | 7:00 pm MT | 6:00 pm PT) . El duelo, válido por la primera fecha FIFA 2024, servirá para que la ‘albiceleste’ se prepare de cara a la próxima Copa América 2024. Mientras que ‘La Selecta’ busca llegar con ritmo al inicio de las Eliminatorias CONCACAF a la Copa del Mundo 2026.

Argentina vs. El Salvador: ¿qué canal transmite desde USA?

El partido entre la vigente campeona del mundo y el cuadro centroamericano se disputará a las 20.00 horas (8:00 pm CT | 7:00 pm MT | 6:00 pm PT) del viernes 22 de marzo. La transmisión en USA estará a cargo exclusivamente de TUDN y FOX Sports, a través de sus distintas señales tanto en TV como vía streaming. El duelo lo podrás seguir en vivo y en directo mediante: Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, TUDN App, TUDN USA y TUDN.com .

En Latam, cómo ver Argentina vs. El Salvador en vivo por TV y online

Este importante partido de la fecha FIFA 2024 de marzo será transmitido también en distintos países de latinoamérica. En el propio territorio argentino el duelo se podrá observar a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que para el resto de países se seguirá mediante DGO.

Canales de TV Países TyC Sports / TyC Sports Play Argentina DGO (DirecTV GO) Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Horarios desde USA para ver Argentina vs El Salvador en vivo

Horario Ciudades de USA 20:00 horas Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 19:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 18:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 17:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Por qué no juega Lionel Messi con la Selección Argentina?

Sorprende la ausencia del capitán de la ‘albiceleste’ para la gira en Estados Unidos, donde la ‘Scaloneta’ enfrentará a El Salvador y Costa Rica, los próximos 22 y 26 de marzo. ¿A qué se debe la baja del Lionel Messi? Pues el astro del Inter Miami arrastra una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su club ante el Nashville SC, por los octavos de final de la CONCACHAMPIONS.

Lionel Messi será la gran ausencia de la selección argentina para la gira en USA, donde afrontará partidos ante El Salvador y Costa Rica. El atacante sufre una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. | Foto: (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Alineaciones del Argentina vs El Salvador

Lionel Scaloni dispondrá tácticamente a la vigente campeona del mundo de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez, Ángel Di María o Lautaro Martínez.

Mientras que el español David Lara, DT de ‘La Selecta’, colocará el mejor once de El Salvador así: Mario González; Tereso Benítez, Melvin Cruz, Erick Cabalceta y Jorge Cruz; Diego Flores, Óscar Rodríguez, Eric Calvillo y Melvin Cartagena; Nelson Bonilla y Brayan Gil.