El Children’s Mercy Park de Kansas City será sede del partidazo entre Toluca vs Sporting KC en vivo por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. El choque entre mexicanos y estadounidenses será uno de los que definirá el pase a octavos en el torneo entre clubes entre la MLS y la Liga MX y lo podrás seguir desde las 9:00 p.m. ET (7:00 p.m. de México y 6:00 p.m. PT) en directo y en exclusiva por Apple TV, en todas sus plataformas. Te compartimos la guía completa para que no te pierdas ningún detalle, así como la información más relevante previo al duelo.

El equipo mexicano dirigido por Ignacio Ambriz sigue con paso perfecto en el certamen internacional, donde consiguió dos victorias seguidas, venciendo en su debut al Nashville por 4-3, mientras que al Colorado Rapids lo goleó por 4-1. De esta forma, los escarlatas se adueñaron del primer lugar del Grupo G. Por su parte, el Sporting Kansas City llega de eliminar a las Chivas con el mínimo marcador de 1-0, con gol de Johnny Rusell. Quedándose con el segundo lugar del sector F con 4 unidades. ¿Quién logrará pasará a la siguiente fase?

Ficha del partido Toluca vs Sporting KC

Día: viernes 4 de agosto

Hora: 9:00 p.m. (ET), 7:00 p.m. (México), 6:00 p.m. (PT)

Lugar: Estadio Sporting Park (Children’s Mercy Park de Kansas City), Kansas, Estados Unidos

Transmisión: Apple TV

Link online para ver Toluca vs Sporting KC en vivo

La cobertura del Toluca vs Sporting KC en vivo por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup podrás seguirlo por Apple TV y MLS Season Pass, bajo una suscripción mensual. Aquí te dejamos los enlaces:

¿A qué hora juegan Toluca vs Sporting KC en vivo?

6:00 p.m. | Estados Unidos (PT)

7:00 p.m. | México

8:00 p.m. | Perú, Colombia, Ecuador

9:00 p.m. | Estados Unidos (ET), Chile, Paraguay, Venezuela

10:00 p.m. | Argentina, Brasil, Uruguay

¿Cuántas veces se han enfrentado Toluca vs Sporting KC?

Toluca y Sporting KC se han enfrentado 5 veces en partidos oficiales. Los estadounidenses han ganado 3 partidos; en tanto, el equipo mexicano ha ganado 1 partido y han empate en una ocasión.

¿Cómo formarán Toluca vs Sporting KC por la Leagues Cup?