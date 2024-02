La madre del estrella de la NFL, Patrick Mahomes, Randi Mahomes, comparte su conmovedora experiencia como madre joven y cómo criar al mariscal de campo de los Kansas City Chiefs la llevó a un viaje de crecimiento personal en una entrevista, justo antes de la cuarta aparición de su hijo en el Super Bowl 2024.

Randi, de 48 años, revela que tener a Patrick a una edad temprana no solo la hizo crecer, sino que también le dio dirección a su vida. En 1995, a los 20 años, Randi se enfrentaba a la incertidumbre cuando descubrió que estaba embarazada, pero ahora reflexiona sobre cómo esa elección marcó un punto de inflexión positivo en su vida.

“Patrick es mi primer hijo, y prácticamente crecí con él”, comparte Randi a People. “Aunque no afirmo que ser madre joven sea la mejor opción para todos, en mi caso fue lo mejor porque me hizo madurar”.

La madre de tres hijos explica que, antes de la llegada de Patrick, se sentía sin rumbo. “A veces, miro hacia atrás y pienso, ‘¿Dónde estaría ahora si no lo hubiera tenido?’ No estaba tomando un mal camino, simplemente no tenía un camino claro”, confiesa Randi.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Randi se mudó de la casa de sus padres y pasó algunos años “viviendo en los sofás de amigos”. Sin embargo, la llegada de Patrick cambió su perspectiva de la vida por completo. “Fue como lanzar una moneda al aire”, describe Randi.

Randi y Patrick Mahomes. (Foto: Randi Mahomes / Instagram)

Maternidad temprana de Randi Mahomes

A pesar de ser la menor de cuatro hijos y no tener experiencia previa en la crianza de hijos, Randi encontró en Patrick a alguien que la necesitaba. “De repente, tenía a alguien que me necesitaba. Él fue mi pequeño mejor amigo”, comparte emocionada. “Estábamos juntos las 24 horas del día, y aprendí con él”.

La maternidad temprana no solo le otorgó a Randi una nueva perspectiva de la vida, sino que también creó la base para relaciones especiales entre sus tres hijos, a pesar de las diferencias de edad. Inicialmente preocupada por la brecha de edad entre Patrick, Jackson y Mia, Randi ahora celebra la conexión única que comparten.

“Patrick siempre está al tanto de lo que Mia está haciendo, tanto él como Brittany [Mahomes]. Es una relación divertida para ellos, y aunque estaba nerviosa de que no se conocieran, puedo decir que ahora realmente se conocen”, afirma Randi.

A pesar de los años viendo a Patrick en el campo, Randi confiesa que todavía se pone nerviosa al verlo jugar. “Todavía me pongo nerviosa. Le digo, ‘Me estás dando canas, y no es porque sea abuela ahora, es porque tengo que verte golpeado por tipos de 300 libras’. Por lo general, cuando estoy gritando en el juego, es como, ‘No lo golpees. No lo golpees’”.

El próximo domingo, Randi estará en el estadio Allegiant mientras Patrick y los Kansas City Chiefs buscan defender su título como campeones de la NFL contra los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII. Aunque está animando a los Chiefs, Randi considera que es una ganadora sin importar el resultado.

“Podré ver a todos mis hijos juntos y a mis nietos, así que gane quien gane, estoy ganando”, concluye Randi Mahomes, una madre que ha demostrado que la maternidad temprana puede ser el catalizador de un viaje inspirador hacia la madurez y la grandeza personal.

