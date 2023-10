“Undead Unluck”, la adaptación del manga de Yoshifumi Tozuka, fue estrenada recientemente el pasado 6 de octubre gracias a MBS/TBS Network. Como bien recordamos, la historia gira en torno a Fuuko Izumo, un desventurado jovencito que sufre la maldición sobrenatural que termina dándole poderes jamás antes vistos. ¿Logras conocer a todos los personajes y actores de doblajes de esta genial adaptación animada?

Con apenas 24 capítulos programados para dividirse entre las dos primeras temporadas, los personajes de “Undead Unluck” logran cautivar a la audiencia gracias a la intrahistoria que fue exhibida en el manga. Por ello, así como Fuuko y Andy, existen otras figuras que no son muy conocidas por todos los seguidores de la franquicia asiática.

"Undead Unluck" es uno de los animes más vistos del momento (Foto: TMS Entertainment)

Sin embargo, detrás de estos personajes existen actores de doblaje que no gozan del reconocimiento que se merecen. ¿Logras reconocer a más de uno?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “UNDEAD UNLUCK”?

Moe Kahara interpreta a Fuuko Izumi

Moe Kahara da voz a Fuuko Izumi, el protagonista de “Undead Unluck”. En la ficción, esta figura es acreedora de una maldición que le permite causar la muerte de quienes tocan su piel. Vale decir que dicha habilidad cobró la vida de sus padres y numerosas personas,

Kahara Moe le da voz a Fuuko Izumo en el anime "Undead Unluck" (Foto: TMS Entertainment)

En un momento determinado, se encuentra con un individuo desconocido llamado Andy, lo que desencadena un cambio en su vida. Moe Kahara inició su trayectoria profesional en 2020 y ha tenido roles en varios proyectos de anime, como “Cómo un héroe realista reconstruyó el reino” y “The Executioner and Her Way of Life”. En Undead Unluck, asume su primer papel protagónico.

Yuichi Nakamura interpreta a Andy

Nakamura interpreta a Andy, un joven que plantea pensamientos suicidas que anhela encontrar formas de acabar con su vida. No obstante, logra deprimarse aún tras encontrar su habilidad de “No-muerto”. Su historia cambia cuando logra descubrir a Fuuko y trata de usar su poder “Unluck” para finalizar la existencia que le da nombre a este anime.

Yûichi Nakamura le da voz a Andy en el anime "Undead Unluck" (Foto: TMS Entertainment)

Nakamura es un actor experimentado con más de 20 años en la industria y ha interpretado roles destacados en series como “Jujutsu Kaisen,” “My Hero Academia,” “Boruto: Naruto Next Generations,” y “Fruits Baskets,” entre otros. Su colaboración con Kahara, un actor más nuevo, promete una dinámica interesante en “Undead Unluck”.

Mariya Ise interpreta a Juiz

Mariya Ise interpreta a Juiz en la serie, una joven china y cofundadora de The Union, un grupo importante en la historia del anime. De igual que otros personajes, Juiz conlleva la habilidad especial llamada “Injusticia”, la cual le permite forzar a las personas a actuar en contra de su moral y sentido de justicia

Mariza Ise da vida a Juiz (Foto: TBS)

A pesar de su colaboración con Victor, no se sabe con certeza si este personaje estará presente en la versión animada. Mariya Ise es una experimentada actriz de doblaje con una extensa trayectoria desde el año 2005, habiendo desempeñado roles destacados en series populares como “Hunter x Hunter”, “Pokémon”, “The Promised Neverland” y “Boruto”. Indudablemente, su talento se destacará en “Undead Unluck”, que tiene su fecha de estreno programada para el 6 de octubre de 2023.

Natsuki Hanae interpreta a Shen Xiang

Natsuki Hanae interpreta el rol de Shen Xiang, un hábil artista marcial y miembro de The Union que trabaja con Juiz y los demás. Antes, Shen tenía la habilidad “Falso”, un Negator que obligaba a las personas a actuar en contra de sus deseos. Ahora, confía más en su arma, el “Bastón Nyon-Kinko”, que puede extenderse y conectarse con el cosmos.

Natsuki Hanae presta su voz para Shen Xiang (Foto: TMS Entertainment)

Hanae, con casi 200 créditos en su carrera, es conocido por su papel como Tanjiro Kamado en “Demon Slayer” y ha interpretado roles notables en “Attack on Titan”, “Food Wars”, “Dragon Ball Super” y “Tokyo Ghoul: Re”. Su experiencia en géneros como el terror y la ciencia ficción hace que su elección para “Undead Unluck” sea acertada.

Rie Kugimiya interpreta a Tatiana

Rie Kugiumiya da voz a Tatiana, un miembro de La Unión en la serie. Tatiana es una joven rusa con una profunda empatía hacia sus compañeros debido a que su habilidad Negator causó la destrucción de su hogar y la muerte de sus padres, experiencia que comparte con Fuuko. Tatiana tiene la habilidad “Intocable”, que crea una barrera protectora alrededor de su cuerpo mediante un traje robótico que lleva constantemente.

Rie Kugimiya interpreta a Tatiana (Foto: TMS Entertainment)

Kugimiya, con cerca de 400 créditos en su carrera, es famosa por su papel como Alphonse Elric en “Fullmetal Alchemist”. También ha interpretado roles destacados en series como “Kingdom”, “Edens Zero”, “Fruits Basket” y “Gintama”.

Rikiya Koyama interpreta a Billy Alfred

Rikiya Koyama está tras el personaje de Billy Alfred en la serie. Billy, que antes formaba parte de The Union, traiciona a la organización y funda su propia facción llamada The Under. Su naturaleza engañosa se refleja en sus habilidades Negator, que incluyen una falsa capacidad llamada “Increíble” para ocultar su verdadero poder, conocido como “Injusto”. A pesar de su traición, Billy es quien rescata a Tatiana de ser vendida en el mercado negro.

Rikiya Koyama presta su voz para dar vida a Billy Alfred (Foto: TMS Entertainment)

Koyama es un destacado actor de doblaje japonés que ha participado en series populares como “Detective Conan”, “Food Wars”, “Naruto: Shippuden” y “Fate/Zero”. Además de su papel en “Undead Unluck”, Koyama tiene próximos proyectos, incluida la serie animada de Netflix “Plutón”, cuyo lanzamiento está previsto para finales de octubre de 2023.

Kenji Nomura interpreta a Void Volks

Kenji Nomura es el encargado de Void Volks, un boxeador de peso pesado y ex miembro de The Union. Void es conocido por su brutalidad y su desprecio hacia aquellos que no son miembros de la Unión y poseen poderes Negator, a quienes llama “freaks”. Su habilidad Negator se llama “Inevitable” y evita que sus oponentes esquiven sus golpes físicos brutales. Aunque Fuuko lo recluta en el manga, aún no sabemos si esto sucederá en el anime.

Kenji Nomura interpreta a Void Volks (Foto: TMS Entertainment)

Nomura, con más de 200 créditos en su carrera desde finales de los años 90, es conocido por sus papeles en “Dragon Ball Super”, “One Piece” y “JoJo’s Bizarre Adventure”, así como por su reciente participación en “Golden Kamuy”.

Aoi Yuki como Gina Chamber

Aoi Yûki es el encargado de dar vida a Gina Chamber, una anciana rusa que formaba parte de La Unión. A pesar de su avanzada edad, Gina utiliza su habilidad “Unchange” para mantener una apariencia juvenil al congelar su maquillaje de forma indefinida. En el manga, Gina está involucrada en una trama romántica con Andy, un aspecto que se espera se desarrolle en la serie de televisión este otoño.

Aoi Yuki interpreta a Gina Chamber (Foto: TMS Entertainment)

Yûki, con una carrera exitosa, ha acumulado más de 300 créditos como actriz. Además de protagonizar reconocidas series de anime como “Pokémon” y “My Hero Academia”, Yûki también ha dejado una impresión notable en películas, como su papel como Sayaki Natori en las obras de Makoto Shinkai, “Your Name” y “Weathering With You”.

VIDEO RELACIONADO: