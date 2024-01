El pasado domingo se dio inicio a la temporada de premios en Hollywood con la tan esperada ceremonia de los Globos de Oro. Este año, la celebración trajo consigo nuevos reconocimientos y votantes, generando grandes expectativas tanto en la industria cinematográfica como en los aficionados del séptimo arte.

La 81ª edición de los premios destacó a la película ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan, como la gran triunfadora de la noche al llevarse cinco estatuillas, incluyendo la codiciada Mejor Película de un total de nueve nominaciones. Este logro la colocó por encima de su más grande competidora: ‘Barbie’.

Aunque la atención estaba centrada en la intensa rivalidad entre ambas producciones, un momento destacado del evento fue protagonizado por Jennifer Lawrence. La talentosa actriz, conocida por su espontaneidad, rompió el protocolo al dirigirse directamente a la cámara al anunciarse su nominación como Mejor Actriz de Comedia.

El gesto viral de Jennifer Lawrence durante los Globos de Oro

Durante la ceremonia, Lawrence bromeó con la posibilidad de abandonar el evento si no resultaba ganadora. “If I don’t win, I’m leaving (Si no gano, me largo)”, aseguró.

A pesar de su curiosa “amenaza”, la artista no abandonó la ceremonia y, en cambio, celebró con mucho entusiasmo el triunfo de su colega Emma Stone, quien recibió el Globo de Oro por su destacada actuación en la película ‘Poor Things’.

En las redes sociales, los usuarios elogiaron el sentido del humor y la naturalidad de la protagonista de ‘Los Juegos del Hambre’ durante este tipo de eventos. De hecho, Lawrence es conocida por ser parte de incidentes que se salen del protocolo, lo que la ha vuelto la favorita de los fanáticos.

¿Dónde fueron los Golden Globes 2024?

La 81ª edición de los Golden Globes 2024 se llevó a cabo esta noche en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, con el humorista Jo Koy como el gran anfitrión.

¿Que se premia en los Golden Globes?

Los Globos de Oro premian lo mejor del cine y la televisión que ha llegado a las pantallas en 2023.

