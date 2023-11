Taylor Swift ofreció esta noche su último show en Río de Janeiro y, mientras interpretaba uno de sus temas, perdió la suela de su bota. La estadounidense se desprendió de parte del calzado, pero un afortunado ‘swiftie’ la rescató y la imagen se hizo viral en las redes sociales.

Este lunes 20 de noviembre, Taylor Swift se presentó en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, por última vez, y miles de ‘swifties’ vibraron de emoción durante más de tres horas.

El show, que debía realizarse el pasado sábado, había sido suspendido a causa de las extremas temperaturas en la ciudad brasileña y la muerte de una joven en esas circunstancias. Precisamente, en su segundo concierto, la artista estadounidense le rindió un homenaje a Ana Clara Benavides, quien sufrió un golpe de calor. La canción elegida fue “Bigger Than The Whole Sky” y los ‘swifties’ presentes el último domingo, acompañaron el duro momento.

Taylor Swift se queda sin la suele de su bota en pleno show

Durante la canción “Marjorie”, los miles de fans recrearon los colores de la bandera brasileña y Taylor Swift agradeció ese gesto. No obstante, la parte pintoresca se dio cuando interpretaba “Lover”.

La suela de la bota de Swift se rompió y la artista quedó por un momento en puntillas, tal como evidencias las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

♬ som original - Metrópoles Oficial @metropolesoficial 👢 Taylor Swift perdeu o salto de uma de suas botas durante o ato da era "Lover" na última apresentação no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20/11). "Bem-vindos à Eras Tour, Rio!", saudou a cantora na ponta dos pé. Após uma conturbada passagem pelo Rio de Janeiro, Taylor Swift seguirá sua turnê pelo Brasil. A cantora se apresenta em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro. #TikTokNotícias

“Bienvenido a The Eras Tour”, Río”, dijo después del pequeño problema.

Luego de este episodio, la novia de Travis Kelce se quitó la suela de una de sus botas y la tiró entre el público. Un fan logró rescatar parte del calzado estropeado y la fotografía causó sensación.

Después de sus presentaciones en Río de Janeiro, Taylor Swift ofrecerá tres shows en Sao Pablo los días 24, 25 y 26 de noviembre.

