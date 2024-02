Si vives en Estados Unidos y eres un habitual cliente de Costco, seguramente también has optado por obtener una membresía con esta tienda con la finalidad de obtener ahorros importantes de cara a las compras que hagas para el hogar.

Teniendo en cuenta que puedes gastar menos dinero con ella, una membresía puede mantener felices a los que la tienen, aunque quizá no se han dado cuenta de que hay ocasiones en las que es preferible cancelarla.

¿CUÁNDO ES MEJOR CANCELAR TU MEMBRESÍA DE COSTCO?

De acuerdo con una publicación de El Diario, Maurie Backman, escritora de temas de finanzas personales en The Ascent, ha reconocido tres casos en los que es mejor ya no tener activa tu membresía.

1. Poco uso

Si eres una de las personas que solo compra en Costco unas cuantas veces al año, es probable que no te sea rentable tener una membresía y es mejor cancelarla.

En ese caso, es mejor pedirle a un amigo o familiar con membresía que te haga las compras en caso necesites algún producto de aquella tienda estadounidense.

2. Reducción de espacio en el hogar o de la familia

Si tu familia ya no es tan numerosa como antes o la vivienda en la que vives no tiene mucho espacios, es mejor que no sigas con tu membresía de Costco.

Y es que hay que tener en consideración que de nada vale comprar una gran cantidad de productos sin personas que los usen o sin espacio para guardarlos.

3. Mudarse a un lugar sin Costco

Si, por cualquier razón, te mudas a un lugar donde no hay una tienda de Costco, no hay razón para que mantengas tu membresía, a menos de que frecuentemente viajes a un local para comprar.

Si embargo, es preciso recordar que hacer un viaje largo en auto podría significar un gasto en gasolina, así que es mejor evaluar si es conviene o no mantener dicha membresía.

Millones de personas tienen una membresía en Costco en los Estados Unidos (Foto: Costco)

