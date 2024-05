Tras una década de preparación, finalmente la nave espacial Starliner despegará con dos astronautas. Sigue en vivo la transmisión de la NASA, programada para la noche de hoy. La cobertura del evento se transmitirá a través del canal de la NASA a partir de las 6:30 pm ET (5:30 pm hora peruana), de acuerdo con la agencia espacial estadounidense.

Este lanzamiento es la culminación de los esfuerzos de Boeing para lograr desarrollar una nave espacial capaz de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI), como parte del programa de tripulación comercial de la NASA.

Y es que no ha sido un trabajo sencillo. Starliner ha superado retrasos y contratiempos. En su primera misión en 2019, no tripulada, no logró alcanzar la EEI como estaba previsto. En un segundo intento, en mayo de 2022, finalmente lo pudo hacer. Un par de años después, la NASA y Boeing han considerado que Starliner está lista para su prueba definitiva: permitir a los astronautas probar el vehículo en el espacio exterior.

¿Quiénes irán a bordo de Starliner?

Los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore serán quienes emprendan esta misión en donde deberán conducir una serie de pruebas para evaluar la capacidad de la nave. En este vuelo de prueba se asegurará el correcto funcionamiento de los sistemas de la nave, el cohete Atlas V, así como las funciones necesarias para el aterrizaje.

Williams y Wilmore volarán hasta la estación espacial para acoplarse al puerto delantero del módulo Harmony. Pasarán aproximadamente una semana atracados en la estación espacial antes de regresar a la Tierra.

¿A qué hora despegará Starliner?

El despegue de Starliner está programado a las 10:34 pm (hora de Florida) desde la Estación Espacial Cabo Cañaveral. Puedes ver en el video a continuación la transmisión oficial de la NASA.

¿Qué se espera de este vuelo?

Tanto Boeing y la NASA han recalcado que este vuelo de Starliner es una misión de prueba, por lo que se espera que surjan algunos imprevistos, lo que implique que Wilmore y Williams tengan que operar de forma manual la nave en algunos momentos.

Uno de los objetivos de este vuelo es ver cómo se desenvuelve la nave, de 5 metros de altura y 4,6 metros de diámetro, en el espacio.