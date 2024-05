Un latino que fue torturado por 17 horas tras ser acusado de haber asesinado a su padre, quien realmente estaba vivo, recibirá US$900,000 en California. Se trata de Thomas Pérez Jr., un hispano que durante el interrogado tuvo un colapso mental, luego de los duros cuestionamientos que le hicieron dos efectivos policiales. Aunque se trata de una millonaria cifra, que se le entrega con el fin de acabar con la demanda para no llevar a juicio el caso, esta ha desatado una ola de críticas por parte de la gente a raíz del abuso policial. Más detalles, a continuación.

Cabe mencionar que este suceso ocurrió en el año 2018, pero recién este 2024, cerca de seis años después de lo ocurrido, se determinó cómo se iba a resarcir el daño ocasionado a dicho ciudadano.

DETIENEN A THOMAS PÉREZ JR. Y ACUSAN DE ASESINAR A SU PADRE

La noche del 7 de agosto de 2018, Thomás Pérez Jr. fue detenido por dos efectivos de la policía de Fontana, luego de haber reportado la desaparición de su padre de 71 años, de quien dijo había salido a caminar con el perro de la familia, pero no regresó.

Debido a que la casa del hispano estaba desordenada, los agentes determinaron que había ocurrido una pelea al interior; es más, como el teléfono de su progenitor se había quedado dentro del inmueble, ellos dudaron de la ayuda que solicitó, por lo que procedieron a arrestarlo, al asegurar que había “manchas de sangre”. De acuerdo con los registros judiciales, un perro policía detectó el olor de un cadáver.

Thomas Pérez Jr. despidiéndose de su mascota (Foto: @Collin Rugg / X)

LO TORTURARON POR 17 HORAS

Una vez en la dependencia policial, los agentes lo interrogaron durante 17 horas. Lo peor es que le aseguraron que habían encontrado muerto a su padre, de quien señalaron tenía “una etiqueta en el dedo del pie”, se lee en los documentos judiciales que citó el periódico de Orange Register.

A pesar de que Thomás Pérez Jr. aseguraba no ser el asesino y se jalaba el cabello y rompía la camisa en su desesperación, no sólo por la noticia, sino por cómo lo estaban tratando, los policías insistían en que “hiciera memoria”, incluso le mencionaron que la mente humana a menudo suprimía recuerdos estresantes, por lo que quizá no recordaba lo que había hecho.

Al no obtener la respuesta que querían, los dos fueron más crueles y utilizaron a su mascota, que se encontraba con él. Ellos lo amenazaron con sacrificarlo si no decía la verdad. En una toma se ve al latino abrazando en el piso a su perro, como a manera de despedida. Angustiado por todo lo que estaba viviendo, finalmente aceptó el supuesto crimen.

El momento en el que los oficiales salieron del interrogatorio, intentó ahorcarse con el cordón de sus pantalones. Para ese momento, él estaba estresado, deprimido y privado de sueño.

SU PADRE RELAMENTE ESTABA VIVO

Como si de una pesadilla se tratara, su padre no estaba muerto, incluso había sido encontrado ese mismo día en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pero en su afán de salir había al interior de su casa su billetera y teléfono.

Las autoridades al conocer que el progenitor del hombre estaba vivo, evitaron contárselo y procedieron a llevarlo a un hospital psiquiátrico tras su intento de suicidio.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE THOMAS PÉREZ JR.?

Jerry Steering, abogado de Thomas Pérez Jr., señaló en sus 40 años de defender a ciudadanos de abusos policiales, “nunca había visto ese nivel de crueldad deliberada por parte de la policía”.

Ahora para no llevar el caso a juicio, se determinó pagarle 900,000 dólares. ¿Será suficiente este monto por el mal momento, que incluso casi lo lleva a quitarse la vida al latino?