No vayan a emocionarse. La gran nevada que el año pasado se registró en California, y que permitió acabar con una megasequía de dos décadas fue un evento extraño y único, según un nuevo estudio publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los autores del estudio han denominado “diluvio de nieve” a las fuertes nevadas que ocurren cada 20 años. Sin embargo, incluso entre estas raras nevadas, la que ocurrió en 2023 se destacó como “el más nevado”, comentó Adrienne Marshall, hidróloga de la Escuela de Minas de Colorado.

El diluvio de nieve de 2023 no puedo llegar en mejor momento. La nieve cayó después de una de las peores sequías en el último milenio.

Megasequía azotó California. En la imagen, los muelles para barcos que solían flotar en el agua se encuentran en tierra firme a lo largo de una sección del lago Shasta en Lakehead, California, en octubre de 2022. Al momento de la foto, el lago Shasta se encontraba al 32% de su capacidad. (Foto: JOSH EDELSON / AFP)

Sin embargo, no debemos esperanzarnos en un próximo diluvio que alivie una sequía extrema. “Los modelos climáticos indican que los diluvios de nieve comparables al evento de California de 2023 serán cada vez más raros”, se indica en el reporte publicado.

El equipo de Marshall calculó que estos diluvios de nieve se volverán más pequeños al finalizar este siglo, comparado con las décadas recientes, incluso si el cambio climático fuera solo moderado.