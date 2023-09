Las similitudes entre madre e hija existen, pero que el destino las conecte como le sucedió a Laura Everett Bowling y Sarah es algo poco común. La primera, madre de la segunda de 18 años, visitó la Universidad de Miami en Oxford (Ohio) para trasladar a la universitaria con todas sus cosas. En el camino recordó detalles de sus épocas como estudiante; sin embargo, nunca imaginó que tanto ella como la joven compartirían la misma habitación.

Pese a que ambas se dieron cuenta que estarían ubicadas en la misma zona, debido a algunos informes que recibió Sarah el pasado mes, las probabilidades de que ella ocupe la misma habitación eran muy pocas.

Una emotiva coincidencia

Tanto madre e hija son muy unidas, pero no se esperaban esta gran coincidencia. “Estoy muy feliz de que ella vaya a experimentar muchas de las mismas cosas que a mí me encantaron”, dijo Laura para The Whashington Post.

La mujer de 51 años estudió en la misma universidad de Ohio en otoño de 1990 y, tras 33 años, regresó para acompañar a su hija, recordando cada detalle de los pasillos y habitaciones. “Hay algo especial en eso porque todo es exactamente igual que cuando mi mamá estaba aquí”, expresó Sarah.

Cuando Laura ingresó a la universidad y se dirigió a su habitación en los 90, sus padres aprovecharon la oportunidad para tomarle su primera foto en ese dormitorio. Ella se sentó en la cama, cerca a una ventana con marco de madera.

Debido a esto, Sarah no dudó en recrear una foto similar en honor a su madre y a modo de recordatorio por el evento tan inesperado. Asimismo, ella asegura que puede cumplir las expectativas de la universidad tal y como lo hizo Laura.

