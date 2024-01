Lionel Messi arribó a mitad de semana a Arabia Saudita, junto al plantel del Inter Miami, para dos partidos amistosos, uno de ellos contra el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr. Durante su estadía en el lejano país promocionó un comercial para dar a conocer sus principales atractivos.

Debido a su fama mundial, Lionel Messi suele ser requerido para grabar comerciales con prestigiosas marcas y diferentes entidades. En el Super Bowl, por ejemplo, el ‘10′ argentino aparecerá en un anuncio publicitario de 60 segundos.

En las últimas horas, aprovechando su estadía en Arabia Saudita, donde el Inter Miami sostendrá dos amistosos ante el Al Hilal y el Al-Nassr, el exBarcelona compartió una publicidad que grabó para dar a conocer los atractivos de Arabia Saudita.

El comercial de Lionel Messi en Arabia Saudita

El comercial fue realizado en coordinación de Visit Saudi, la página oficial de turismo de Arabia Saudita, con sede en Saudi, Riyadh. El mismo Messi compartió el video en sus redes sociales esl último viernes y alcanzó pronto más de un millón de ‘me gusta’.

“Lo que me gusta de viajar a Arabia Saudita es que siempre descubro algo que no esperaba. Si ha visitado recientemente Arabia Saudita, comparta su experiencia y lo que le gustó especialmente de ella. Si aún no la has visitado, ve más allá de tu imaginación y descubre Arabia Saudita por ti mismo”, dijo Messi en el comercial.

