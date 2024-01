Cada persona que participa en una lotería, cuenta con una cábala en particular para conseguir aquel monto millonario que le permitiría tener una economía estable por una buena cantidad de años. Bajo esa línea, un hombre de Michigan (Estados Unidos) ganó 200 mil dólares al marcar diversos números en una cartilla que correspondían a las fechas de cumpleaños de sus hijos. Los detalles de esta historia viral te los contaré aquí en Mag.

James Allen jamás imaginó que esta táctica le permitiría disfrutar del Año Nuevo a lo grande. En un principio, el mencionado hombre ya poseía una ganancia de 50 mil dólares al acertar cuatro bolas blancas del juego Powerball, pero en ningún momento pensó que al despertarse dicho monto se multiplicaría.

“Revisé mi boleto y me fui a la cama pensando que había ganado 50 mil dólares porque me olvidé del juego adicional PowerPlay. Cuando desperté, revisé nuevamente y fue allí que me enteré”, indicó a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

HISTORIA VIRAL | Este sería el boleto que le permitió a James Allen obtener 200 mil dólares. (Foto: Lotería de Michigan)

El hombre de 63 años asegura que, al participar en este famoso juego, siempre elige los números de cumpleaños de sus descendientes, pues tuvo la certeza de que, en el momento menos esperado, estos dígitos serán los encargados de que gane un exorbitante monto y así fue.

Al ser consultado en qué invertirá o gastará esta gran cantidad dinero, el adulto mayor aseguró que lo usará para pagar diversas deudas y cuentas que tiene en su haber. Un detalle importante a resaltar es que el boleto ganador lo adquirió en Hoops Food, Sport and Spirits, situado en 2705 Lapeer Road.

¿Cómo reclamar un premio de la lotería de Michigan?

Los premios de la lotería de Michigan se pueden reclamar en una tienda de lotería autorizada o en la propia sede. Eso sí, los montos que superan los $50,000 solo se pueden reclamar en la oficina de la lotería.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.