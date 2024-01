Desde que interpretó a Merlina en “Wednesday”, la carrera de Jenna Ortega ha ido en ascenso y el inicio del 2024 no puede ser mejor. En el Super Bowl, el máximo evento deportivo de Estados Unidos, será protagonista de un comercial para Doritos que ha dejado a muchos usuarios con la intriga. Conoce cuál es el reto que propone en este avance de 15 segundos que te compartimos a continuación.

Diversas estrellas tendrán una aparición especial en el Super Bowl 2024, el máximo evento deportivo de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Lionel Messi aparecerá en un comercial de una famosa cerveza y, recientemente, se pudo conocer que la actriz de Jenna Ortega también dirá presente, luego de grabar un anuncio con la empresa de alimentos estadounidense Frito-Lay.

El reto que Jenna Ortega propone a fans antes del Super Bowl

La marca que promocionará la actriz de “Wednesday” es Doritos y compartió un avance del comercial de 15 segundos. De acuerdo con las imágenes, la joven de 21 años aparece por el pasillo de una tienda, hasta que se topa con un estante vacío.

En dicha zona debería haber bolsas de Doritos Dinamita, que apareció en el mercado el pasado 10 de enero con cuatro sabores, pero increíblemente no hay ni uno de estos productos.

“Oh, no”, dijo la actriz, mirando con temor el estante. “¡No!”

“No, no, no, no, no, no, no”, siguió, haciendo un evidente gesto con sus manos. “Esto no es bueno”.

Al finalizar el clip, aparece en la pantalla la fecha del Super Bowl LVIII (11 de febrero). En ese sentido, el reto de Jenna Ortega consiste en que los usuarios descubran qué pasó con los doritos.

Durante el medio tiempo del Super Bowl, se emitirá el comercial completo y se descubrirá qué pasó realmente con los productos.