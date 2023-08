Una maestra de primaria de Texas, Estados Unidos, fue despedida después de utilizar su cuenta de Twitter para compartir mensajes racistas. El Distrito Escolar Independiente de Mesquite, en el condado de Dallas, señaló en un comunicado que la docente, una afroamericana, criticó a su hermana por tener una relación con un hombre de raza blanca.

“A partir de esta mañana, la empleada ya no es parte de la organización de Mesquite ISD y no es elegible para ser recontratada”, dijo el sistema escolar, indicando que no se pueden compartir más detalles del incidente.

“Sin embargo, las declaraciones altamente ofensivas publicadas en su cuenta X no reflejan los valores y estándares de Mesquite ISD, y el distrito las condena en los términos más enérgicos”, agregó.

“Me encanta ser racista”

Claire Kyle, supuesto nombre de la profesora, utilizó su cuenta de Twitter, ahora llamada X, para expresar su molestia porque su hermana estaba saliendo con un hombre blanco. Incluso hizo una broma sobre que le pidió a su novio que matara al sujeto en cuestión, según publicaciones revisadas por Dallas Morning News.

Luego de que el caso se diera a conocer, la maestra eliminó su cuenta en la mencionada plataforma. Además, se dio a conocer que la mujer se llamaba a sí misma “supremacista negra” e insinuaba que en su trabajo sabían sobre sus publicaciones.

Foto: @TheClaireKyleG / Twitter

“Sí. Todos ustedes han encontrado mi trabajo. Me dijeron que borrara la publicación, pero mi trabajo está seguro ya que no deseaba hacer daño directamente a TODOS los blancos”, escribió la docente, antes de enterarse de que la habían despedido.

Foto: @TheClaireKyleG / Twitter

La profesora enseñó en tercer grado durante tres años en la Escuela Primaria Thompson y dictó clases en el distrito durante cuatro años, según el medio citado.

