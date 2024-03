Si de ceremonias se trata, una de las que se apodera de mi atención de principio a fin son los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 10 de marzo en Los Ángeles, California. El gran ausente en esta 96.ª edición será Messi, el perro que forma parte de ‘Anatomy of a Fall’, nominada a Mejor Película, y que se ganó el cariño de miles de usuarios por su gran papel ¿El motivo? Hubo varias quejas sobre la presencia del animal en la gala, un hecho que dividió a los usuarios de las redes sociales.

Una de las categorías de los Premios Oscar que capta la atención del público es ‘Mejor Película’ las nominadas en este 2024 han sido aclamadas por el público. Figuran en la lista “American Fiction”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “Poor Things” y ‘Anatomy of a Fall’.

Uno de los personajes de la cinta francesa ‘Anatomy of a Fall’ que se ganó el cariño de los usuarios es Messi, el perro que tiene el mismo apellido del jugador del Inter Miami y que interpreta a Snoop. El border collie ganó el premio no oficial Palm Dog de Cannes, en el recorrido de premios, y causo auténtico furor desde entonces.

¿Por qué Messi, el perro de ‘Anatomy of a Fall’, no estará en los Premios Oscar?

Messi se trasladó a Estados Unidos junto a su entrenadora Laura Martin con el objetivo de estar presente en la gala. Hace unos días, el animal estuvo presente en el almuerzo de los nominados a los Oscar y compartió momentos tiernos con Billie Eilish, Ryan Gosling, Ryan Gosling, entre otros actores.

No todos en el almuerzo quedaron contentos con Messi. Según The Hollywood, que cita a una fuente con conocimiento en quejas, “varias compañías con películas nominadas se quejaron ante la Academia”, pues su presencia le dio una ventaja durante la ventana de votación.

En las redes sociales, varios usuarios lamentaron la supuesta ausencia de Messi y criticaron a las compañías.

Parece chiste, pero no: varios estudios encargados de las películas nominadas al Oscar este año se quejaron con la Academia por permitir que Messi, el perro de Anatomy of a Fall, fuera a eventos de campaña, alegando que le dio a la película francesa una ventaja injusta. Messi ya… pic.twitter.com/r04Ty92vJp — Miguel Araiza (@miguelaraizac) March 8, 2024

Premios Oscar 2024: revisa las películas nominadas para ganar este domingo 10 de marzo. (Vídeo: @TheAcademy).