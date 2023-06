Uno de los trucos más difíciles de realizar en el skate es la rotación de 720°, pero una australiana de 13 años se convirtió en la primera mujer en hacerlo, durante una competencia en Estados Unidos. El video de su presentación se volvió viral en las redes sociales y ahora la menor sueña con estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Arisa Trew, australiana de 13 años, se presentó el pasado domingo en la competencia Tony Hawk Vert Alert, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, y tuvo una actuación para el recuerdo. La número 14 del mundo y aspirante a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, consiguió dos rotaciones en el aire que le permitió ganar la final femenina, por delante de la japonesa Asahi Kaihara (16) y la canadiense Reese Nelson (10).

Una de las rotaciones fue la de 720°, maniobra que fue realizada con éxito por primera vez por el Tony Hawk en 1985.

Mira aquí el video viral

La emoción de Arisa Trew

Luego de entrar en la historia del skateboard en la competencia de Estados Unidos, la adolescente ahora tiene en la mira clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estoy muy emocionada de ser la primera chica en aterrizar un 720 en el mundo. No hubiera podido hacerlo sin que la multitud me animara”, dijo Arisa en declaraciones que recoge The Guardian.

La maniobra más compleja que se realizó por única vez en la historia es el truco de 1260° de tres rotaciones. El estadounidense Mitchie Brusco fue el gran responsable en el año 2019.