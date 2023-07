Dejar un dinero extra como propina es una practica común en ciertos establecimientos o servicios de consumo, especialmente en restaurantes, cafeterías o bares; sin embargo, no es algo con lo que todos se encuentren de acuerdo al margen del estatus económico, por ello un influencer alzó su voz de protesta contra esta costumbre que en algunos locales resulta “obligatorio”, pues lo considera fuera de lugar.

El tiktoker registrado como @peldanyos ha querido expresar su molestia a través de un video, luego de visitar una cafetería en Estados Unidos. “¿Cómo que tengo que dejar propina? Hasta si me pido un café aquí tengo que dejar propina. No entiendo esta cultura. Lo pero es que, cuando no les das, te sientes fatal”, sostuvo.

Del mismo modo, agregó que le parece absurdo que se le juzgue a las personas que no deseen dejar propinas, pues no todos se encuentran en la posibilidad de realizarlo al tener un presupuesto bien distribuido.

“Si no doy soy lo peor”

“Yo creo que tengo la mentalidad equivocada, porque, claro, voy a pagar y luego me sacan lo de la propina preguntando que cuánta quiero dejar. Es raro, porque puedo decir que no, pero entonces soy un hijo de p*”, agregó muy enfadado el influencer que recibió comentarios con opiniones a favor y otros en contra.

Y es que uno de los motivos para solicitar propinas se debe a los bajos salarios que existen en diferentes empresa, por ello estas dádivas complementan de alguna forma el sustento de muchos trabajadores. Lo que sí es bastante polémico es que en algunos establecimientos se pida una cuota mínima, cuando realmente la cantidad debería ser voluntaria.

