En uno de esos casos que se ha vuelto común encontrar en TikTok, donde muchos profesionales están abandonando sus trabajos y oficios para seguir una carrera como influencer, un soldado del ejército de Estados Unidos, está dando la hora en la plataforma. ¿Su talento? Parodiar los hábitos comunes de la Generación Z.

De acuerdo a una entrevista con ‘The Post’, Anthony Gonzales, es un especialista en suministro de petróleo de Capacitación Regional Fort Chaffee de la Guardia Nacional de EE. UU. en Arkansas; sin embargo, recientemente ganó fama en redes a partir de que uno de sus videos se convirtiera en viral, en este se mofaba de los jóvenes con curiosos bailes y celular en mano, en medio de su trabajo.

Utiliza apple watch y Siri

Mientras tanto, en otro clip aparece en la misma situación pero esta vez interpretando uno de los trends del momento en el espacio virtual. Otro clip que también ha gustado a sus seguidores, es en donde arma una actuación dramática de un supuesto asalto y para el que utiliza su ‘apple watch’ al comunicarse con su ‘mejor amiga’.

“Chica, ¿adivina qué? Me acaban de secuestrar. Te estoy llamando a través de mi Apple Watch. ¿Ser atacado? Oh, eso no es realmente lo mío, ¿sabes lo que digo? Oye, Siri, llama a un Uber”, menciona en el metraje, que también se convirtió en un éxito de reproducciones logrando varios millones de avistamientos.

Lo curioso del asunto es que, a raíz de su popularidad, ahora el soldado tiene planes de dedicarse de lleno al mundo de las redes sociales y las tendencias del momento, pues según considera, tiene mucho potencial para ser tranquilamente un influencer y creador de contenidos.

