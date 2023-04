Millones de personas no paran de reír con una irreverente abuelita quien fue grabada haciendo una espectacular canasta, pero todo se saldría de control cuando su hilarante celebración se hizo viral en TikTok, al punto que muchos la consideran una estrella en ascenso de la plataforma china.

Ginny Glassman, de 89 años, vive en Springfield, Oregon, Estados Unidos, su nieto Jace le pidió filmar un video bailando y el resultado fue la mujer lanzando el balón de basketball el cual se introduce en la net. Su alegría fue tremenda y, de inmediato, no perdió tiempo para festejarlo haciendo los movimientos de “Griddy”, un baile que está de moda.

El clip no tardó en convertirse en un verdadero éxito, al punto que lleva acumulados más de 12.2 millones de vistas: “quería que hiciera un ‘Griddy’, que no sabía qué era y que tendría un millón de visitas en TikTok”, dijo la anciana a KVAL.

Mira aquí el video viral

Una relación más cercana

De hecho, Jace estaba seguro de que el video de su abuelita no despegaría, pero el inusitado éxito no solo se difundió entre los internautas y medios de comunicación locales, pues marcas como AXE se acercaron a la jocosa Ginny.

Pero, para la octogenaria esta repentina fama no es importante como sí lo es pasar tiempo con su nieto: “es un buen chico. Es un chico divertido y me hace reír y siempre me alegra pasar tiempo con él”.

De hecho, con la notoriedad ganada en TikTok, hizo que abuela y nieto estrechen lazos y se ven con mayor frecuencia, tiempo que aprovechan para grabar videos: “se le ocurren totalmente y no me entero de ellos hasta el último minuto, entonces, es por eso que es un poco divertido e interesante hacerlo, porque no sé lo que haré”, sentenció la popularmente conocida como la ‘abuela radical’.