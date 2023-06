No es la primera y, seguramente, tampoco la última vez en que la ‘abuela Droniak’ es viral en TikTok, pero en esta ocasión la mujer 93 años causó polémica por hacer un ranking de sus exnovios, del peor al mejor, aunque su conclusión, pese a haber tenido grandes momentos con los hombres que conoció, es que prefiere estar soltera y sin compromiso.

“Vamos a calificar a mis ex”, se lee al inicio de la descripción del clip que, a solo 2 días de ser publicado, ya acumula más de 22.1 millones de vistas y, como es conocido, la anciana apela a su característico humor negro, sin filtros para mostrar fotografías de sus exnovios a los cuales tapó el rostro.

El primero fue Billy de quien dijo: “me gustaba porque era alto, pero no sabía besar. 3 de 10″, acto seguido, aparece Bruce, el cual ya falleció, pero tiene puntos extras por algo que a nadie se le habría ocurrido: “que descanse en paz. Me gustaba porque tenía una motocicleta, pero no me sostenía la puerta. Le daré un adicional porque su funeral fue divertido. 4 de 10″.

Mira aquí el video viral

Es el momento de Burt, fue uno de los mejor calificados: “siempre me llevaba a cenar a lugares bonitos. 8 de 10″, para luego añadir que murió. El último en ser nombrado es George, también partió a mejor vida, siendo el que mayor impresión le dejó: “9 de 10. Era el más sexy, pero también falleció, Que descanse en paz”.

Al final de todo, la ‘abuela Droniak’ pone la cereza en el pastel con esta reflexión en la leyenda del video viral: “todos me enseñaron que estoy mejor soltera”.

“El punto extra, ja, ja, ja”, “ja, ja, ja, el segundo”, “yo cuando sea vieja”, “mi abuela”, “la amo, señora”, “no puede ser, ja, ja, ja”, “no entendí nada, pero la amo”, “‘descansa en paz’, ja, ja, ja”, “no dejó a un ningún ex”, “lo del funeral 10/10″, “la reina de TikTok”, “tiene más ex que yo”, “amo a esta señora”, fueron algunos de los comentarios.