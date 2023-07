Desde temprana edad, Thomas McMeekin sintió que Nancy Gambell era su gran amor, pero el destino y los caprichos de la vida los separaron y tuvieron que pasar 63 años para que estos dos amantes distanciados volvieran a reencontrarse y su historia de un amor casi fallido emocionó a millones en redes sociales.

El camino de ambos inició mientras cursaban la secundaria. Cuando Thomas vio a Nancy pensó que jamás lo aceptaría, menos accedería a salir con él ¿Por qué? La muchacha, en ese entonces, era porrista, por lo que, por añadidura, la convertía en una de las chicas más populares de la escuela.

Sin embargo, consiguieron salir y, desde entonces, ninguno dejó de pensar en el otro, pero, la vida siempre caprichosa, les preparó caminos separados durante décadas. Sin embargo, las cosas cambiaron con la llegada de las redes sociales e Internet, pues su esperado reencuentro comenzó a cocinarse con un correo electrónico y un mensaje de texto.

El reencuentro tras 63 años

Cuando intercambiaron comunicación, Thomas no lo pensó dos veces para invitar a Nancy a ir a Tampa Bay, California, Estados Unidos. Como en sus épocas de muchacho, pensó que lo rechazaría, pero ella aceptó gustosa y no tardó mucho para comprar un boleto de avión.

El reencuentro entre los viejos amores era inminente. Thomas fue al aeropuerto de su ciudad, portaba una pancarta que rezaba “ella dijo sí”. Cuando la vio salir, fue hacia ella, la abrazo y se dieron un beso que esperó por más de 6 décadas.

Una propuesta esperada

Pero, eso no fue todo, pues tras esta romántica escena, Thomas se arrodilló y le pidió matrimonio, al instante extiende una caja acompañada de una carta donde profundizaba en sus sentimientos a lo largo de los años que se sintieron infinitos.

“Son 60 años desde que nos conocimos por primera vez. Tú siempre fuiste la única de quien me he enamorado, eres lo único que siempre en una pareja, en un amor, en una amiga”, dijo al borde de las lágrimas, por lo que Nancy no dudó en responder con un contundente “sí”, lo que les valió el aplauso de los presentes en el aeropuerto.

Ambos están convencidos que, pese al tremendo tiempo que los distanció, estaban destinados a estar juntos en algún momento de sus vidas.

