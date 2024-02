Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que aquellos que se mudan a otros países compartan sus experiencias, abordando no solo los aspectos positivos, sino también las dificultades que enfrentan al migrar por primera vez. En este contexto, Melany Molina, una joven argentina que reside en Estados Unidos desde hace varios años, difundió un conmovedor relato a través de un video en TikTok, revelando aspectos poco conocidos de la vida en el extranjero. Su caso se volvió viral y generó una gran cantidad de reacciones.

Entre lágrimas, Melany (@melanymolina99), radicada en Texas, señaló que le va muy bien en el país norteamericano, ya que logró comprarse un terreno y ahora apunta a tener su propia casa; sin embargo, ha tenido que enfrentarse a una complicada lucha emocional que la ha llevado a cuestionar su decisión de permanecer lejos de su familia y amistades.

“Llegué un límite porque es feo estar solo, es feo saber que vas a pasar las fiestas solo, es feo tener a tu mamá lejos y no poder decirle que estoy mal y que necesito un abrazo”, contó la joven, indicando que su situación la ha llevado a tener síntomas de depresión y ansiedad.

Por otra parte, indicó que el objetivo de compartir su testimonio no es dar pena, sino poner en evidencia ese aspecto que no toman en cuenta quieren buscan migrar. “Si se van a venir a Estados Unidos, piénsenlo muchísimo”, advirtió, en referencia a lo difícil que puede ser estar lejos de todo.

Aunque Melany llegó a considerar la posibilidad de regresar a Argentina, aseguró que esto no es viable debido a la complicada situación económica que se vive en el país. “Sí, volvemos, no tenemos trabajo, no tenemos nada, tenemos nuestra familia. Acá tenemos trabajo, tenemos plata, pero no tenemos a nuestra familia”, relató.

Para finalizar su testimonio, la chica pidió a las personas que desean migrar pensarlo muy bien antes de dar el gran paso. Asimismo, recomendó tener muy claros los objetivos trazados y priorizarlos.

“Tengan en cuenta por qué están viniendo y aférrense eso con toda su vida, porque lo van a necesitar. Denle un buen abrazo a su mamá antes de irse, a sus hermanos, sobrinos, primos. Lo que tengan, denles un fuerte abrazo, porque no sabes cuándo los vas a volver a ver”, expresó.

El video de la joven se viralizó y generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios la animaron a no darse por vencida y continuar trabajando para lograr sus metas, mientras que otros le recomendaron volver a su país si eso es lo que tanto quiere.

“Vas a tener tu casa, auto, plata y vas a seguir estando mal porque no es lo que necesitas sino no estarías mal”; “puedes conseguir un psicólogo que te atienda virtual así no te sientes tan devastada”; “emigré y sé lo que sientes. EEUU es producir y consumir”; “Vivo en Virginia, tengo casa propia acá, tengo un buen auto, tengo la tan deseada green card, tengo seguro médico y todas las sarasas que te dan la comodidad que necesitas, mi esposo es increíble y su familia me trata como una más, sin embargo, me siento igual que tú. No hay como estar con tu gente en tu lugar”, escribieron las personas.

Días después de subir el clip, Melany hizo una nueva publicación en donde señala que, después de muchas complicaciones, pudo avanzar en el proceso de conseguir la visa para su mamá.

“Después de dos años en Estados Unidos voy a ver a mi mamá, y eso sé que fue un regalo del universo, porque días antes había hecho ese video desconsolada, llorando que ya no daba más y no sabía qué hacer con mi vida, y siento que esto fue como una fuerza superior que me ayudó”, dijo.

