Un muchacho se hizo viral en TikTok por contar una asombrosa historia que dejó impactados a millones de sus seguidores ¿Qué le sucedió? Cuando iba a la casa de su novia fue asaltado por un delincuente, pero al llegar donde la muchacha se dio cuenta de que el ladrón no se trataba de nada menos que de su suegro.

Adrián Quintanilla (@.eladri_) se dirigía al municipio de Nezahualcóytl, México, para verse con su media naranja ya que la joven pensó que era el momento adecuado para presentarlo a la familia.

Pero, durante el viaje en bus, el tiktoker se quedó dormido, por lo que al despertar se dio cuenta que se había pasado muchas cuadras y no le quedó más opción que apresurarse a bajar en medio de un lugar un tanto desolado.

Mira aquí el video viral

El ladrón solo quería un para de monedas

Mientras caminaba se topó con un tipo alto de poco más de 1.80 metros quien le pidió unas monedas, pero recibió una respuesta negativa de parte del tiktoker, esto no hizo sino obligar al hombre a sacar un cuchillo como forma de amenaza y, de inmediato, le arrebató el celular junto a 200 pesos mexicanos.

Después de esto lo dejó ir. Adrián siguió su recorrido rumbo a la casa de su novia y cuando llegó a la vivienda una de las primeras cosas que le comentó a la chica fue que lo asaltaron, tras lo cual se pusieron a ver películas, a comer algo; hasta que abrió la puerta el padre de la novia.

Cuando los presentaron, de inmediato, ambos se reconocieron, Adrián sintió incomodidad de estrecharle la mano al hombre que hacía unos minutos lo había asaltado, pero optó por no contárselo a la muchacha.

Perdió el celular en la entrada de la puerta

Al rato, Adrián fue al baño, pero al salir se dio con la sorpresa de que el hombre llamó a su hija para darle el celular del chico ¿Cuál fue su argumento? Se le había caído en la entrada, lo recogió y quería devolverlo a su dueño.

Esta experiencia marcó un antes y un después en la relación, pues el tiktoker cortó toda comunicación con la hija del ladrón.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios: “por fin sale mi Nezayork es que wey, también tú, te metes al Edomex, a Neza”, “pensé que esa historia era solo contenido”, “a mí también la gente de Neza me ve como fresa”, “de mi Neza no vas a estar hablando”, “¿tu suegro le iba al América?”, “soy de Neza y mi novio igual vino hasta acá y, literalmente, me dijo ‘si soy’”.