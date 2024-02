En un video subido a TikTok, la bloguera gastronómica Koko, también conocida como @atasteofkoko, narró su experiencia en lo que creía que era el “nuevo restaurante más popular” de su ciudad. A pesar de sus casi 15 años escribiendo sobre la escena gastronómica de Austin, Texas, la joven reveló que no suele publicar reseñas negativas; sin embargo, enfatizó que no se considera una crítica gastronómica y su principal objetivo es informar a sus seguidores sobre sus visitas a diferentes establecimientos de comida.

Koko explicó que se sintió obligada a compartir su opinión para evitar que otros tuvieran una experiencia tan desagradable como la suya. Según contó, visitó junto a una amiga The Guest House, un restaurante con buenas críticas que había estado deseando probar; no obstante, las cosas no salieron de la forma esperada.

A pesar de tener una reserva para las 8:15 pm, la bloguera y su acompañante no tomaron asiento hasta las 8:30 pm. Además, pasaron más de dos horas y media esperando sus platos principales sin éxito. Por otra parte, notó varias cosas problemáticas desde el principio como la música demasiado alta y errores gramaticales en el menú.

A lo mencionado, hay que sumar los altos precios de los aperitivos y los acompañamientos. “¿Cuándo se convirtió Austin en una ciudad donde tenemos tostadas de caviar a 42 dólares?”, preguntó la joven.

Aunque recibieron los aperitivos después de dos horas, los platos principales nunca llegaron. La situación empeoró cuando una amiga rompió accidentalmente una copa de vino y el personal, a pesar de notar el hecho, no se molestó en limpiarla.

Después de una experiencia frustrante y sin poder hablar con un gerente, Koko y sus amigas se fueron con hambre y muy decepcionados.

En un video de seguimiento, Koko expresó su sorpresa por la falta de respuesta por parte del restaurante, especialmente dado el alto costo de los elementos del menú.

Los videos de la estadounidense generaron cientos de comentarios y medio millón de visitas en TikTok, con muchos usuarios compartiendo sus propias opiniones sobre la situación y expresando su asombro por la oportunidad perdida del restaurante de aprovechar la gran plataforma de la influencer para una revisión positiva.

¿Cómo tener un restaurante exitoso?

Para tener un restaurante exitoso, enfócate en ofrecer comida de alta calidad, brindar un excelente servicio al cliente y crear una experiencia agradable. Conoce a tu público objetivo, invierte en marketing, gestiona eficientemente el negocio y mantén la consistencia en la calidad y el servicio.

Escucha los comentarios de los clientes, cumple con las regulaciones y cuida a tu equipo. La innovación y la adaptación son clave para mantener el éxito a lo largo del tiempo.

Recuerda que el éxito de un restaurante lleva tiempo y esfuerzo. Es importante estar preparado para superar desafíos y adaptarse a medida que evoluciona el negocio y las preferencias de los clientes.

