La comunidad musical sufrió una enorme pérdida con la triste noticia del fallecimiento de Cat Janice, la talentosa estrella de TikTok y cantante viral de “Dance You Outta My Head”, a la edad de 31 años tras una valiente batalla contra el cáncer. La noticia fue compartida a través de un post en Instagram por la familia de la cantante, quien reveló que Catherine Ipsan (su nombre real), partió el último miércoles. Esta es la historia de su canción más popular.

El hermano de Cat, ahora a cargo de sus redes sociales, compartió una conmovedora imagen de la intérprete junto con un agradecimiento a sus cientos de miles de seguidores en Instagram y millones en TikTok por acompañarla en su viaje musical.

El mensaje expresaba: “Desde su hogar de la infancia y rodeada de su amada familia, Catherine ingresó pacíficamente a la luz y al amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el torrente de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses”.

Cat, a lo largo de su batalla contra el cáncer, vio cómo su música conquistaba nuevos horizontes inesperados. Su legado perdurará gracias al apoyo de sus seguidores, asegurando que su hijo, Loren, sea provisto económicamente a través de su música.

VIDEO VIRAL | Cat Janice, estrella de TikTok y cantante viral de 'Dance You Outta My Head', murió a los 31 años después de la batalla contra el cáncer. (Instagram)

Su canción viral “Dance You Outta My Head”

En enero, Cat se volvió viral al compartir con sus seguidores la noticia de que, más de seis meses después de descubrir que su cáncer de pulmón había regresado, había recibido un diagnóstico terminal.

En un emotivo mensaje, la artista reveló: “Lamento informarles que el cáncer ha ganado. Luché con fuerza, pero los sarcomas son demasiado fuertes”. Acompañó estas palabras con un video desde una cama de hospital, con una máscara de oxígeno, donde comunicaba su deseo de que su última canción, “Dance You Outta My Head”, trajera alegría.

Cat solicitó a sus dedicados fanáticos que pre-guardaran la canción en sus plataformas de streaming, asegurando que las ganancias beneficiarían directamente a su hijo. Este gesto conmovió a colegas de la industria, como Jason Derulo, quien expresó sus pensamientos y oraciones.

A pesar de las adversidades, Cat logró celebrar su 31 cumpleaños en casa, rodeada de amor, marcando una experiencia agridulce que compartió con sus seguidores. Su canción alcanzó el puesto #5 en iTunes a nivel mundial y #1 en varios países, un logro que agradeció humildemente en un video.

En esa publicación, el cantautor Jason Derulo comentó que la mantenía a ella y a sus seres queridos en sus pensamientos y oraciones. “orando por ti y tu familia”, escribió el cantante de “Marry Me”.

Un adiós emotivo

El último video de Cat, compartido el 19 de febrero, mostraba un dueto con otro cantante interpretando su canción, mientras ella lloraba ante la emotiva interpretación. En la descripción, compartió los desafíos de sus últimos días y la fortaleza que encontró en su familia, sus fanáticos y su fe.

“Me he sentido atrapada, pasando lentamente, sin poder moverme, sin poder usar mis piernas, atrapada en este cuerpo casi sin vida. El cáncer no es broma y nunca juega limpio”, escribió. No obstante, vislumbró la libertad que le esperaba y la posibilidad de bailar en la siguiente dimensión, agradeciendo a sus seguidores por brindarle a su hijo recuerdos maravillosos.

En el recuerdo de Cat Janice, no solo encontramos a una talentosa artista, sino a una guerrera que inspiró a millones con su valentía y música. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la empatía y el apoyo en momentos difíciles. Descansa en paz, Cat Janice. Tu música y tu espíritu vivirán eternamente.

