Comprar ropa en Amazon puede resultar arriesgado debido a posibles discrepancias en tallas y calidad, y algunos vendedores suelen desaparecer de un momento a otro; sin embargo, cuando se trata de obtener algo muy deseado, como unos pijamas de Taylor Swift, hay quienes deciden correr ese riesgo.

La usuaria de TikTok Amalia (@amalia.ann), por ejemplo, se volvió viral al compartir su más reciente experiencia de compra en la mencionada plataforma. En un video, mostró una prenda que, a primera vista, parece ser de la famosa cantante de pop, pero las cosas dieron un giro cuando el artículo llegó a sus manos.

En la pijama se puede ver que en vez de la palabra “Folklore”, nombre de un álbum de la compositora, se lee “folblorr”. Además, se aprecia un raro “taccet stuericy” (cuya traducción al español es inexistente) y “that girl is beautiful love him very much” (línea en inglés con una clara falta de congruencia).

Llama la atención también la presencia de unas bolas de discoteca, dibujos incompatibles de Swift y un planeta, lo que da a entender que se trata de ropa de imitación y no de una pieza original.

Por supuesto, el incidente protagonizado por la joven estadounidense no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios entre los internautas. Varias personas aseguraron que la prenda está tan mal hecha que es “buena”.

“Literalmente pagaría cualquier cantidad, estoy llorando”; “Necesito una pulsera folblorr de inmediato”; “Sí, mi álbum favorito es folblorr”, comentaron los usuarios.

¿A qué se debe la popularidad de Taylor Swift?

Taylor Swift ha alcanzado una enorme popularidad gracias a su destacado talento musical y su capacidad para conectar con la audiencia a través de letras sinceras y pegajosas. Desde sus inicios en la música country hasta su transición al pop, Swift ha demostrado una versatilidad artística que la mantiene relevante.

Su relación cercana con los fanáticos, los “Swifties”, también ha sido clave. La apertura sobre su vida personal en redes sociales y la inclusión de elementos autobiográficos en sus canciones han creado una conexión única y emocional con su audiencia.

Además de su carrera musical, Swift utiliza su plataforma para abordar temas sociales y políticos, contribuyendo a su imagen como una figura influyente en la cultura pop. Su compromiso con causas benéficas y la defensa de la igualdad de género la han convertido en más que una estrella del pop, sino en una voz influyente que busca hacer un impacto positivo en el mundo.

