Una mujer de Estados Unidos realizó una denuncia pública contra el distrito escolar de sus hijos después de recibir un cuestionario de salud que considera extremadamente invasivo. En un video compartido en TikTok, Lauren, conocida como @lauren1xoxo, relata que su hija de 13 años le entregó un formulario que debía llenar y devolver “de inmediato”. Esta situación le pareció muy extraña, dado que era mitad de año y la menor no estaba inscribiéndose en ningún deporte. Grande fue su sorpresa al leer las preguntas del documento en cuestión.

El cuestionario incluía preguntas dirigidas a la madre sobre su historial médico, incluyendo si había tenido “parto vaginal o cesárea, complicaciones en el embarazo y la edad a la que la niña empezó a ir al baño”.

“¿Por qué estás preguntando esto? Tiene 13 años. Tiene casi 14″, dijo la mujer bastante sorprendida. Por otra parte, mencionó que entendería si el formulario fuera para preescolar o jardín de infantes, pero no tiene sentido si se trata de una adolescente.

Intentó ponerse con el coordinador de servicios de salud de su ciudad

En un video de seguimiento, Lauren respondió las preguntas de los internautas, aclarando que vive en el estado de Washington. También descartó la posibilidad de que su hija estuviera siendo evaluada para algún programa especial de aprendizaje.

Según contó, al ponerse en contacto con la escuela le dijeron que todos los niños del distrito, desde la escuela primaria hasta la secundaria, habían recibido el mismo formulario. Su preocupación, señaló, radica en la privacidad y el manejo de la información médica de los estudiantes por parte de la escuela.

Después de intentar comunicarse con el coordinador de servicios de salud del distrito sin éxito, la mujer anunció que no entregará el documento entregado por la escuela.

“Absolutamente no voy a completar esto. No lo voy a devolver. No están obteniendo esa información sobre mí. No obtienen esa información sobre mi hija”, finalizó.

