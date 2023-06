Una mujer de Estados Unidos descubrió que su colega ganaba dos dólares más que ella por hora. Al considerarlo injusto, decidió actuar para hacer valer su trabajo. Por medio de un video, la usuaria Crystal, identificada en TikTok como @trulycrystalturner, compartió detalles del episodio.

La norteamericana explicó que todo comenzó cuando Dylan, un compañero suyo, tuvo una reunión con su jefa que lo dejó muy molesto.

“La razón del enojo de Dylan fue porque ellos (la supervisora y el resto de los jefes) querían que nosotros (los empleados) hiciéramos tareas adicionales (ajenas a sus labores habituales), sin que nos pagaran un extra”, indicó.

Bastante indignado, el hombre empezó a contar detalles de la reunión que tuvo con la jefa. “Él se hallaba muy enojado, molesto. Me avisó: ‘¿Sabes qué? Le dije a nuestra supervisora del sector que ella estaba siendo muy irrespetuosa y eso no lo iba a tolerar’”, agregó.

De inmediato, apareció la supervisora y le dijo a Dylan que no podía hablar sobre la reunión que acababan de tener. “La jefa le informó a él: ‘Dylan, lo que se habla en mi oficina, queda en mi oficina’”, recordó Crystal.

El hombre, por su parte, reaccionó molestándose aún más. “Dylan le respondió a la jefa que tenía derecho a hablar de lo que quisiera. Luego, la supervisora se marchó”, señaló la mujer.

Tras ello, Dylan, indignado, le hizo una revelación inesperada a Crystal. “Ahora que nos sacamos las caretas, te voy a confesar algo: gano dos dólares más que vos por hora. Cuando me contrataron, desde la empresa me pidieron que no te lo dijera”, le aseguró.

Exigió ganar igual, o más, que su colega

Crystal, bastante molesta, dio a conocer cómo se sintió tras enterarse de ello. “Yo estoy en la compañía hace más tiempo que él. Empecé en la compañía un año y medio antes que Dylan. Trabajé mucho durante los últimos años”, expresó.

Nerviosa, pero decidida a hacer valer su trabajo, se acercó con la supervisora regional y le pidió un aumento. “Me senté con ella y primero le planteé que la respetaba y apreciaba, más allá del ámbito laboral. Después, le indiqué que yo no iba a realizar ningún trabajo extra sin recibir una paga a cambio. Y por último le mencioné que me había enterado del salario de Dylan”, dijo.

“Demandé que la compañía me diera dos dólares más por hora (al igual que Dylan) o incluso más dinero. Le dije a la supervisora: ‘Trabajo aquí desde hace tiempo, he sido leal a la empresa. Solo falté dos veces y por haber estado enferma por Covid. No quiero te tomes a personal este reclamo”, añadió.

Sorprendida, la supervisora le prometió a Crystal una respuesta después del almuerzo. “Más tarde, la jefa vino y me dijo: ‘Mira, quiero que esta sea una experiencia positiva para tis. Hemos decidido darte el aumento: dos dólares más por hora’”, recordó.

La jefa, además, le dijo que ella merecía el incremento. “Fuiste leal y queremos mostrarte que nosotros también somos leales contigo. Y te apreciamos. No queremos que creas que te aumentamos por lo que sucedió hoy (con Dylan)”, le dijo.

“Agradecí sus palabras y demostré estar a gusto. Sin embargo, supe que me habían dado el aumento únicamente porque me enteré lo de Dylan y yo los confronté. Eso es lo que me decepciona por parte de la empresa. Pero me encuentro orgullosa de mí y lo que logré”, concluyó la estadounidense.

El relato de Crystal se viralizó y generó miles de reacciones entre los usuarios, siendo la mayoría de críticas hacia las empresas que prohíben que sus empleados compartan sus salarios.

¿Es ilegal que compañeros de trabajo hablen sobre sus sueldos?

Según la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EEUU, “las políticas que prohíben específicamente la discusión de salarios son ilegales”.

El bufete Jackson Spencer Law también señala que es totalmente ilegal que los empleadores no permitan que sus trabajadores discutan sus salarios. Sin embargo, hay algunas advertencias: por ejemplo, un trabajo puede solicitar que los trabajadores no discutan sus salarios mientras están en horario de funciones.

Cualquier conversación que los empleados tengan durante un período de descanso en el trabajo, o en su propio tiempo fuera del horario, es perfectamente legal.