Desmond Durham es un padre ejemplar y su historia de constante lucha diaria se ha vuelto viral ¿Por qué? Pues, no solo se hace cargo de su hijo de 9 años, también mantiene tres trabajos y, como si no fuera poco, estudia en horas de la noche para obtener su maestría, por lo que es no solo un modelo a seguir para su comunidad, sino para millones en las redes sociales.

“Mi horario era muy exigente, desde despertarme entre las 5 y 6 de la mañana, asegurarme de que mi hijo esté alimentado, que hiciera su tarea, probablemente no me acostaba hasta la medianoche, tal vez a la 1 de la madrugada, todas las noches, solo volver a despertar y hacerlo todo de nuevo, pero sabía que el sueño era real”, dijo a Good Morning America.

Nuestro protagonista de 36 años se graduó en maestría de artes y liderazgo educativo en la Universidad Estatal de Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos, el pasado 23 de mayo, quien dio el discurso que ha sido visto en YouTube casi 13 mil veces.

Mira aquí el video viral

En el emotivo video viral recordó a su madre quien le inculcó la pasión por siempre aprender cosas nuevas; no olvidó a su padre quien fue asesinado cuando tenía 11 años, pérdida que lo impactó de por vida.

“La ausencia de mi padre en mi vida solo me ha motivado a convertirme en la mejor figura paterna para mi hijo y un modelo a seguir para todos los estudiantes que encuentro en la carrera docente”, dijo el único de siete hermanos en graduarse con un título universitario y educador por 13 años.

Una vida de sacrificios

Su ajetreada vida hizo que tomar la decisión de regresar a la escuela fue difícil, pero necesaria, pero esto no evitó que, en más de una ocasión, se sucedieran días más que complicados: “todos los días tenía que recordarme a mí mismo que es un sacrificio a corto plazo para una meta a largo plazo”.

Pese a su ajetreado ritmo de vida, Desmond se da tiempo para estar junto a su pequeño: “está emocionado por lo que vamos a hacer a continuación. Él quiere ir al parque acuático”.

Finalmente, da este consejo para quienes quieran hacer lo mismo que él: “encuentra algo que te encante, que te ayude a entender esa llama para seguir adelante. Tienes que saber por qué haces lo que haces y mientras sepas tu ‘por qué’ te motivará todos los días”, sentenció.