Este 18 de junio es el Día del Padre , una jornada para rendir homenaje a todos los progenitores. Por eso mismo, durante este día las redes se llenan de mensajes de los hijos dedicados a los papás, o incluso de historias viral . Este ha sido el caso de un padre de USA que ha decidido que un trabajo simplemente no es suficiente si significa que puede pasar más tiempo con su hija. James Culp, de 42 años, ahora asumió un nuevo puesto en un supermercado, junto con su hija de 19, Astyn Culp.

El dúo padre-hija se volvió viral en Reddit después de que James Culp compartiera una imagen de él junto con su hija mientras trabajaban detrás del mostrador del supermercado.

El padre de Carolina del Norte es el director de un centro de desarrollo infantil en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Cherry Point, la base en la que su familia está estacionada actualmente. Atiende a los niños militares que viven en la base con sus familias.

James conoció a su esposa mientras servía en el Cuerpo de Marines; desde entonces se jubiló y su esposa se unirá a él en la jubilación a finales de este año. Cuando se retiró de la Infantería de Marina, se suponía que su esposa se uniría a él, pero luego quedó embarazada de su hija, Astyn Culp.

James rápidamente se encontró asumiendo el papel de padre que se queda en casa, un trabajo muy diferente de su puesto en la Infantería de Marina. Desde que nació Astyn, los dos han sido casi inseparables.

James Culp publicó esta imagen en una página de Reddit: les dijo a los lectores que tomó un segundo trabajo para ayudar a su hija, que había estado trabajando sola. (Foto: James Culp)

“Al estar en el ejército, en cierto modo, no estás cerca de la familia... y yo no estaba trabajando, así que realmente no estaba haciendo amigos donde estábamos. Realmente éramos solo yo y Astyn. Íbamos a los juegos, al zoológico. Simplemente nos convertimos en socios”, dijo James a Fox News Digital .

Los dos han llevado su asociación a un nuevo nivel al trabajar juntos en un supermercado local en Newport.

Padre e hija trabajan juntos

Astyn ha sido empleada del supermercado durante más de un año y medio, pero su padre solo ha estado allí durante unas pocas semanas.

Le había estado contando a su padre sobre las dificultades laborales recientes que involucraban a personas que no se presentaban a trabajar o que no hacían la parte que les correspondía de las tareas en cuestión, lo que luego dificultó las cosas para el resto del equipo.

James Culp decidió que quería aliviar cualquier posible estrés que su hija estuviera encontrando en el trabajo poniéndose el delantal y trabajando junto a ella.

“Yo contrato y recluto para el trabajo, así que entiendo lo difícil que es conseguir buenas personas que quieran trabajar que sean confiables”, comentó el padre. “Mientras me tengan, y pueda trabajar en el mismo turno que Astyn... y ayudarla y hacerle la vida más fácil, estaré allí”.

Su nuevo rol en el supermercado Food Lion no es tan estresante como su empleo principal, por lo que pensó que aceptaría el trabajo adicional si eso significaba pasar tiempo con su hija.

Padre e hija trabajan juntos en el mostrador de delicatessen y panadería en un supermercado de Carolina del Norte. (Foto: James Culp)

El padre convertido en compañero de trabajo ha cambiado ligeramente la perspectiva del dúo, ya que Astyn ahora es la jefa de su padre. James ha visto a su hija “muy reservada y tímida” asumir esta nueva personalidad autoritaria y segura.

Reconoce que la mayoría de los padres no pueden ver a sus hijos en el trabajo ni los dejas asumir responsabilidades fuera de casa. “Solo me paro y observo a veces. Es una de esas cosas de papá en las que estás impresionado y orgulloso y todos esos adjetivos”, comentó James Culp.

El nuevo cambio dinámico ha sido placentero para Astyn, ya que le gusta mandar a su papá: a veces le asigna las tareas que no le gusta hacer, como ir a la hielera a buscar los artículos congelados.

A pesar de este nuevo cambio, los dos son tan tontos como siempre lo han sido, y se han acercado aún más el uno al otro de una manera que nunca antes habían hecho, dijeron padre e hija.

“Cuando la gente piensa que [el segundo trabajo] se trata de dinero, me miran como si estuviera loco, pero cuando les digo que mi hija está trabajando allí y por qué lo estoy haciendo, todos lo entienden de inmediato y me apoyan mucho”, concluyó.

