En un inusual descubrimiento, dos crías de oso Kodiak, originarias de una remota región de Alaska, fueron halladas deambulando por las calles de Florida Panhandle. La situación se volvió aún más peculiar cuando intentaron jugar con la suboficial del sheriff que respondió al incidente. El video es viral en las redes sociales.

El encuentro tuvo lugar a las 3:30 a.m. en una mañana de diciembre en el condado rural de Okaloosa. Zach Richards, un automovilista, informó a las autoridades que instantáneamente supo que las crías no eran osos negros nativos de Florida. No solo tenían un aspecto extraño, sino que también se comportaban de manera diferente.

La suboficial Amanda Baliel descubrió esto de una manera peculiar cuando llegó y los osos, excesivamente amigables, la siguieron como niños perdidos e intentaron subirse a su patrulla.

“Siento garras. No me gustan las garras. Sin garras”, dijo Baliel en el video, mientras los osos dirigían su atención hacia su vehículo. “No destrocen mi coche, por favor. Se están subiendo a mi coche... Es como si no tuvieran miedo de la gente, porque se acercarán directamente a ti y te dejarán acariciarlos. Son muy curiosos”.

Baliel finalmente volvió a su automóvil, parcialmente porque temía que la madre oso pudiera estar escondida en la oscuridad.

El misterio resuelto

El encuentro tuvo lugar el 5 de diciembre, pero la oficina del sheriff no compartió la noticia hasta el 31 de enero, después de que la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida completara su investigación.

Según la publicación en Facebook de la oficina del sheriff: “Estas crías estaban técnicamente a unas 3,614 millas de lo que normalmente sería su ‘hogar’ en Alaska. Aparentemente, son crías de Kodiak, una subespecie única de osos pardos o grizzly”.

La FWC fue llamada para investigar, y como resultado, los osos fueron incautados y llevados a Zoo World en Panama City. Se determinó que los osos se habían escapado de un recinto inadecuado en la residencia de un autodenominado entrenador de osos, quien ahora enfrenta diversas violaciones de vida silvestre en Florida.

VIDEO VIRAL | Los cachorros se pararon sobre sus patas traseras e intentaron jugar con el agente, como muestra el vídeo. (Foto: FOX 35 Orlando)

El entrenador y las violaciones

El sospechoso de 52 años, operador de una granja de caza y autodenominado entrenador de osos, admitió haber tomado posesión de los osos el 21 de febrero de 2023, aunque afirmó que pertenecían a otra persona.

Los investigadores estatales descubrieron que la granja tenía “violaciones relacionadas con permisos de importación, requisitos de jaulas y licencias”, según un informe de la FWC.

Los Kodiak Bears: majestuosos gigantes

Según el Departamento de Pesca y Juego de Alaska, los osos Kodiak se encuentran “exclusivamente en las islas del Archipiélago de Kodiak”. Son los osos más grandes del mundo, con un macho grande que puede medir más de 10 pies de altura cuando está de pie y 5 pies cuando está en cuatro patas. Pueden pesar hasta 1,500 libras.

Baker, donde ocurrió este extraordinario suceso, se encuentra a aproximadamente 50 millas al noreste de Pensacola.

