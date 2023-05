Una madre quiso sorprender a su hija dándole una caja de CD, pero al manipularla la niña no supo cómo abrirla y, de hecho, no tenía la menor idea de qué era lo que tenía entre sus manos, por lo que el hilarante momento no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Todo comenzó cuando ELS (@elspa570), de Pensilvania, Estados Unidos, nos muestra un CD de Now 21, el cual entrega a su hija Tegan. La niña ve con extrañeza el extraño objeto, no tiene la menor idea de lo que se trata, nunca ha visto algo así, por lo que pregunta intrigada: “¿Qué es? ¿qué hago con esto?”

“Abrirlo”, le responde su madre, pero ella busca sin éxito la forma cómo abrirlo. Pero, al ver que no puede con el estuche, la tiktoker se enfoca para poner una expresión de completa incredulidad.

Mira aquí el video viral

El video viral está cerca de llegar a los 2 millones de vistas, con miles de personas que no paran de reír, pero muchas más que están tan perdidos como la pequeña Tegan: “¿por qué estos niños nos hacen sentir tan viejos?”, “observar su intento de abrir todos los lados, excepto el correcto”, “estaba esperando a que se abriera y el maldito CD cayera y se rayara”.

Pero, en un siguiente clip, ELS publicó un “video de redención” donde la niña de 10 años, esta vez sí, consiguió abrir correctamente la caja del CD, aunque sin entender para qué sirve aquel extraño como desconocido objeto.

“Así que es como un libro de cromo de beisbol.. Como una carta de Pokemón”, hace Tegan la comparación; pero esto no hizo sino confundir más a muchos, dejando en claro una brecha generacional.