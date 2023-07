Un hombre de Colorado, Estados Unidos, se salvó de ser atacado por un caimán llamado Elvis. El incidente se produjo cuando el sujeto, identificado como Chad, se disponía a alimentar al reptil de tres metros y medio de largo y 270 kg de peso.

Según se puede ver en un video difundido en Facebook por Colorado Gator Farm, granja ubicada en la comunidad de Mosca, el trabajador había ingresado al estanque habitado por el depredador para darle un pavo crudo; sin embargo, se resbaló al intentar salir y, Elvis, quien se encontraba unos pocos metros, intentó morderlo.

Afortunadamente, el hecho no pasó de ser un gran susto pues Chad fue capaz de apartarse del caimán sufriendo apenas algunos rasguños. De inmediato, un empleado que se encontraba cerca logró calmar al reptil y este regresó al agua.

“Durante el fin de semana, Elvis tuvo dificultades para decidir si quería comer pavo o las piernas de Chad”, escribió en sus redes sociales el parque, el cual se ubica en el condado de Alamosa. “Quién diría que un caimán de 12 pies y 600 libras podría correr tan rápido”.

Matt Kroschel, reportero de la cadena KKTV, una estación de televisión de Colorado Springs, estaba en el establecimiento ese día y fue testigo del aterrador momento.

“Vi que esto sucedió en persona el sábado estábamos de visita y todavía me sobresalto cuando veo la repetición del video”, comentó en la publicación de Facebook. “El tipo tuvo suerte”, añadió.

Lo que debes saber al andar por zoológicos o granjas

No hagas ruido, no molestes a los animales, no les grites ni golpees los cristales, ya que las especies se alteran fácilmente. Los albergues cuentan con medidas de seguridad para beneficio de los visitantes, evita rebasar los barandales.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)