Son muchas las personas que acuden a las redes sociales buscando consejos y tips para realizar actividades específicas. Precisamente, una usuaria de TikTok se hizo viral tras compartir una serie de trucos que sirven para abrir una botella de vino de manera rápida y sin necesidad de usar un sacacorchos.

Bajo el lema “Tips y hacks by latinas, for latinas”, la tiktoker @atentamentevictoria ha ganado popularidad gracias a sus ingeniosas soluciones para situaciones de apuro. En el video en cuestión, se comparten seis trucos prácticos para resolver el problema cuando no se dispone de un sacacorchos.

Una de estas soluciones implica el uso de una llave: se debe insertar en el centro del corcho y girar con fuerza para extraerlo poco a poco, teniendo cuidado de no romperlo en el proceso.

Otra opción ingeniosa es utilizar una zapatilla: colocando la botella dentro del calzado y golpeándolo contra una pared, la fuerza aplicada permite que el corcho se afloje y comience a salir.

Otras alternativas incluyen clavar dos cuchillos en forma de V y girarlos para liberar el corcho, calentar el área entre el líquido y el tapón con un soplete para expulsar el corcho, o incluso utilizar un marcador grueso para introducirlo en la botella y permitir que el líquido fluya.

Por último, se puede crear un sacacorchos casero con un tenedor y un tornillo largo, enroscándolo en el corcho y haciendo palanca con el tenedor para extraerlo sin dañarlo.

¿Cuál es el mejor vino para degustar durante una reunión?

La elección del mejor vino varía según los gustos personales, pero algunos tipos destacados incluyen el Cabernet Sauvignon, conocido por su cuerpo completo y sabor intenso, el Chardonnay, apreciado por su versatilidad y variedad de estilos, y el Merlot, que ofrece suavidad y notas de frutas rojas y chocolate.

Además, el Pinot Noir es valorado por su elegancia y notas delicadas, el Sauvignon Blanc por su frescura y acidez, y el Syrah/Shiraz por su intensidad y notas especiadas. Cada variedad se puede maridar con una amplia gama de platos, desde carnes rojas hasta pescados y aves, ofreciendo una experiencia sensorial única y satisfactoria para los amantes del vino.

