A través de sus redes sociales, una joven originaria de Maracaibo, Venezuela, compartió su experiencia migratoria en Estados Unidos, revelando los motivos que la llevaron a regresar a su país apenas seis meses después de haber llegado a Norteamérica. En un video de TikTok, explicó su decisión y destacó que no se arrepiente de nada.

“Hay que normalizar que los venezolanos se quieran regresar de EE.UU. o cualquier país que emigraron”, señaló Andria Viloria Lubo, quien cuenta con miles de seguidores en TikTok. Asimismo, contó que llegó a Estados Unidos para estudiar inglés, pero que le costó demasiado acostumbrarse al estilo de vida de esta nación.

“Es que simplemente no puedes soportar vivir en una cultura que no te pertenece”, dijo, en referencia al “choque cultural” que sintió apenas llegó a Norteamérica.

“Me ha pasado tres veces, me pasó la primera vez en Boston, cuando estaba estudiando inglés; en Orlando me pasó justo cuando llegué y me pasó hace poco en un viaje de cuatro días, que no me sentía en casa. Me dio otra vez el ataque de ansiedad y volví a llorar”, agregó.

Por otra parte, destacó que “el futuro de todo el mundo no está en Estados Unidos, también hay futuro en Venezuela”.

A pesar de que su experiencia no terminó de la forma esperada, Andria asegura que no se arrepiente de nada y que, por el contrario, se siente orgullosa pues lo ocurrido le sirvió para convertirse en la persona que es hoy: una empresaria que hace lo que le gusta.

“Hoy en día soy cosmetóloga, tengo mi propia línea de cuidados de la piel, tengo ‘Cuidarte, es amarte’, que es esta comunidad, tengo mi propia línea de ropa deportiva, soy contadora, soy health coach, y todo eso lo pude lograr sin irme”, concluyó.

El testimonio de la emprendedora superó las 200 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, quienes en su mayoría le expresaron su apoyo indicando que se debería normalizar el regresarse a su país de origen.

“Me voy a devolver a Venezuela y no me estoy arrepintiendo en lo absoluto”; “te felicito por tan buena decisión yo también viví en USA 4 años y ya me regresé y me siento tan feliz que no se como describirlo”; “Yo estoy aquí en USA 🇺🇸 y también me regreso voy a esperar cumplir con contrato y me voy”; “Claro rico es viajar a todos los países de turista, pero vivir en estos países es difícil”; “te felicito pero cada caso tiene su particular el emigrar no es para todo el mundo”, escribieron las personas.

¿Qué es el choque cultural y cómo sobrellevarlo?

El choque cultural se produce cuando las personas enfrentan desequilibrios emocionales y psicológicos debido a las diferencias entre su propia cultura y la cultura a la que intentan adaptarse. Estas diferencias abarcan normas sociales, valores, costumbres, lenguaje y expectativas, generando estrés y ansiedad.

Para manejar el choque cultural de manera efectiva, es crucial adoptar una mentalidad abierta y flexible. La adaptabilidad es esencial para comprender y respetar las normas culturales locales. Aprender sobre la nueva cultura mediante la observación, la participación activa y la búsqueda de información ayuda a reducir la incertidumbre, construyendo puentes interculturales.

