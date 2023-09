Lamentablemente, el racismo sigue siendo un problema persistente que afecta a personas de todas las procedencias. Recientemente, en Pensilvania, Estados Unidos, se produjo un incidente de este tipo que tuvo como protagonista a una mujer latina. Ha sido ella misma quien, mediante sus redes sociales, compartió detalles del hecho y su testimonio generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Jennifer Hernandez, oriunda de Honduras e identificada como @paola0521hn en TikTok, había llegado a un restaurante para hacer una videollamada al mismo tiempo que trabajaba de forma remota. Increíblemente, que hablara español no fue del agrado de una trabajadora del establecimiento, quien le terminó haciendo un pedido insólito.

“Si ustedes han pasado por situaciones racistas, saben que se siente horrible. Te sientes impotente porque no puedes cambiar la mentalidad de las otras personas”, empezó diciendo la mujer.

Ella explicó que llegó a EEUU tras casarse con un americano y, de hecho, no tiene problemas cuando está con él; no obstante, la cosa cambia cuando está sola.

Según su relato, la moza le dio un buen trato el principio, mientras la conversación era en inglés, pero al escucharla hablar español su actitud cambió. “Me volteó a ver de una manera bien fea cuando comencé a hablar español, uno lo nota. Me dice ‘¿te puedes callar?’”, señaló.

“Le dije ‘¿qué hay de malo de que hable en español? Y ella me tiró el recibo. Yo traté de ignorar y seguí hablando normal con mi mamá”, agregó. “Me dice ‘¿ya te vas a ir verdad?’ Y yo le respondí que si había algún problema de que me quedara 10 minutos más ahí”.

La empleada insistió en que la mujer se fuera del local, pero ella se negó a hacerlo. “Estoy con mi trabajo en línea, soy cliente, estoy consumiendo. Siento que me estás tratando diferente solo porque me escuchaste hablar español, ¿qué pecado es ese? Somos iguales todos”, le dijo a la camarera.

Indignada, Jennifer pidió hablar con el gerente del restaurante, quien le pidió una disculpa por lo sucedido.

Aunque la situación no pasó a mayores, la hondureña indicó que en ocasiones siente temor por ser una latina en EEUU. “Uno queda con miedo. Ya no puedes ir a lugares públicos y hablar español porque ya no sabes qué loco te va a gritar o decir cosas ofensivas”, concluyó.

Su testimonio se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones. La mayoría de internautas le expresó su apoyo a la tiktoker.

“Me ha pasado en El Paso, Texas, y no vivo allá, cuando he ido de turista”; “Ya me pasó acá en Pennsylvania en una escuela, la secretaria me gritaba que no hablara español. Mi hijo quedó asustado por su forma de tratarnos”; “Yo estaba sentada en un parque New York, hablando con mi mamá y una señora me dijo que si estaba en usa debía respetar y hablar inglés”; “Yo soy cajero en una grocery, en South Dakota y te entiendo porque me pasó igual, yo me fui a llorar al baño, me sequé la carita, salí y seguí”, “Esa gente no merece una lágrima tuya, siéntete orgullosa el ser bilingüe más bien es un plus que tienes”, escribieron las personas.

¿Cómo responder ante una persona racista?

