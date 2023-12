En las redes sociales, un video que captura la reacción eufórica de un estudiante de último año de secundaria al enterarse de su aceptación en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha generado sensación este mes. Las imágenes se volvieron viral en las últimas horas en TikTok.

Dre’Shon Jackson, residente de Florence, Carolina del Sur, se volvió viral gracias a un video compartido en la página de Facebook de su madre, LaShonda NeSmith-Jackson. En las imágenes, se puede observar la reacción temblorosa del joven de 17 años al descubrir que fue admitido en la prestigiosa Universidad de la Ivy League.

“Realmente no sabía qué iba a pasar. No estaba seguro de si sería aceptado, pospuesto o rechazado, y simplemente pensé que mi futuro dependía de esta única carta”, expresó el estudiante de la escuela secundaria Wilson a Good Morning America. Añadió que experimentó una mezcla de emociones, incluyendo miedo y ansiedad al mismo tiempo. “Hice clic en el botón y lo único que vi fue confeti y la palabra ‘felicitaciones’. Y no me importó nada más en la pantalla, solo pensé: ‘¡Entré!’”

NeSmith-Jackson, concejal de Florence y madre de dos hijos, destacó que la ambición y el arduo trabajo de su hijo menor han sido evidentes desde que Dre’Shon era un niño pequeño. Un momento especialmente crucial ocurrió durante la graduación de preescolar, cuando un senador local leyó un libro sobre pollos y águilas que paralelizaba la relación entre líderes y seguidores.

“El mensaje era que puedes ser un seguidor o puedes ser un líder. Puedes ser un pollo que está enraizado o puedes ser un águila que realmente se eleva por encima de las nubes”, explicó NeSmith-Jackson.

Este libro y la lectura involuntariamente iniciaron una tradición entre madre e hijo, donde NeSmith-Jackson le preguntaba regularmente a su hijo si quería ser un líder o un seguidor. “Y a los 4 años, cuando le pregunté eso, estoy segura de que no lo entendía”, dijo NeSmith-Jackson. “Cada día, antes de que saliera de mi vehículo, le preguntaría esto para establecer el tono para cuando fuera a la escuela”.

Dre’Shon afirmó que este simple intercambio desempeñaría un papel importante en su trayectoria hasta ahora, incluso escribió sobre ello en su solicitud a Harvard. “Esas preguntas a lo largo de toda mi vida me permitieron tener lo que yo llamo la mentalidad del águila”, dijo. “Voy a sobresalir por encima de todos los demás y seré un líder en cualquier situación en la que me encuentre. Y eso se convirtió en la base de mi ensayo para ingresar a Harvard”.

NeSmith-Jackson dijo a GMA que no podría estar más orgullosa de su “bebé” y de sus logros hasta ahora. “Estoy inmensamente orgullosa de él”, dijo. “Dre’Shon es alguien que va a por todas. Tiene iniciativa. Si quiere algo, lo va a buscar. Si ve algo que necesita cambiar o algo que no existe, es del tipo que intentará crearlo, abrir un camino. Y me encanta eso acerca de él”.

La Universidad de Harvard admitió a casi 700 estudiantes bajo su programa de acción temprana la semana pasada. Dre’Shon, que aspira a ser abogado y político, dijo que está “emocionado” por comprometerse con su escuela soñada y unirse a la clase entrante de 2028 el próximo otoño.

El consejo de Dre’Shon para otros estudiantes de secundaria es que no descarten sus grandes sueños. “No descartes tu escuela soñada solo porque pueda parecer inalcanzable, porque al final del día, podrías lograr entrar, como yo lo hice”, dijo Dre’Shon. “El hecho de que haya podido postularme y ser aceptado siento que rompe tantas barreras y animo seriamente a todos a que, si tienen una escuela soñada y piensan que es inalcanzable, por favor, aún así soliciten y vean si entran”.

“A veces es como lanzar una moneda a un pozo y pedir un deseo a una estrella fugaz y esperar a que se haga realidad, pero podría realmente hacerse realidad si lo intentas”, añadió.

