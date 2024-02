Karo Aprano ha despertado el interés en TikTok, la plataforma social del momento, por su sorprendente relato relacionado con una boda que fue invitada. Ella explicó que conoce un oculto secreto que sería capaz de destruir todos los planes que habían formado esta pareja, que contraerá próximamente matrimonio y presenta una gran duda en decírselo a la futura esposa. ¿De qué consiste? Si te estás interesado en conocer más detalles de este video viral, en Mag te lo contaré.

La joven chica que reside en Miami indicó que, hace poco, había conocido a una mujer que estará próximo a casarse. La química fue tan excelente entre ellas que le permitió ser invitada a esta ceremonia y a una fiesta de noche con el objetivo de que mantenga vínculos con las amistades de la futura esposa.

La influencer no tuvo problema alguno y asistió a esta celebración, pero fue ahí que se enteró de un suceso sumamente sorprendente. Sucede que la dama de honor reveló que la hermana de la próxima novia había tenido intimidad con el marido. Es más, añadió que este hombre estaría dispuesto a “realizarlo nuevamente”.

Ante estas palabras, Karo le aconsejó que no dudara en contarle a esta chica que pasaría a la fila de las casadas, puntualizando que necesitaba enterarse de la verdad y evitar que se comprometa. Sin embargo, recibió un no como respuesta.

“Ella sigue diciendo que no, que no voy a hacerlo, que no se lo voy a decir, que no voy a arruinar su boda ni su relación con este chico con el que ha estado durante tanto tiempo”, indicó la influencer.

Karo tampoco se lo contará

Ante el oculto secreto que se enteró, la creadora de contenido declaró que no cuenta con la suficiente valentía para revelárselo porque apenas acaba de conocerla y no sería la persona indicada para decirlo. Es más, imaginó que la propia novia no creería en sus palabras y podría originar discrepancias entre ellas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar, visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.