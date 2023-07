El primer partido de Lionel Messi en el Inter Miami causó furor entre sus millones de fanáticos, no solo porque el astro argentino deleitó a todos con su talento, sino también porque marcó tremendo gol de tiro libre a pocos minutos de que finalice el encuentro.

Precisamente, una tiktoker de Argentina que radica en Estados Unidos se animó a salir a las calles para grabar un video con un objetivo bastante sencillo: conocer si los locales conocen a ‘la pulga’; sin embargo, terminó llevándose tremenda sorpresa pues las respuestas de estos la dejaron descolocada.

Cuando Mariana, identificada en TikTok como @mariana.kida, le preguntó a una joven si conocía a Messi, ella dijo “no” y confesó que no sabía nada de fútbol. Aunque la latina intentó explicarle que es un jugador muy reconocido, la estadounidense seguía sin poder reconocerlo.

Tras ello, se acercó a una pareja y les hizo la misma pregunta. Ellos negaron conocer al ídolo argentino e incluso lo confudieron con un extenista argentino llamado Alberto Mancini.

Luego, la tiktoker conversó con un adolescente, pero este tampoco supo responder. Finalmente, habló con un sujeto y la respuesta, aunque no fue muy distinta a las anteriores, indignó a la argentina pues el entrevistado dijo que el deporte que practica Messi “no es fútbol de verdad”.

El video de Mariana se viralizó con más de un millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Qué bronca me da que le digan Soccer”; “Por eso Messi estaba tan tranquilo en el supermercado”; “Y... por eso es que Messi se va a USA, allá no lo van a molestar tanto como en Europa o en Arabia”; “Esto es como el ‘Good ending’ para Messi. Poder salir a cenar, al super con su familia y nadie le pida autógrafos o abrazos cada 30 segundos”; “¿Cómo no van a conocer a Messi?”, escribieron las personas.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en el Inter Miami?

Lionel Messi volverá al DRV PNK Stadium en la ciudad de Fort Lauderdale el martes 25 de julio de 2023 a las 20:30 horas. El rival será Atlanta United, por la jornada 2 de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)