Una joven que radica en Nueva York, Estados Unidos, publicó un video en donde compartió su experiencia tras conseguir empleo a pesar de no haber pasado la entrevista inicial. Mediante sus redes sociales, Erin McGoff (@erinmcgoff) dio a conocer las estrategias y habilidades que le sirvieron para destacar entre un gran número de postulantes, demostrando que el mundo laboral puede estar lleno de caminos inesperados y creativos.

En el clip, la estadounidense, quien es directora, editora y creadora de contenido, explica que tiempo atrás solicitó trabajo en una empresa cinematográfica. Tras acudir a la entrevista, dio con un anuncio que la tomó por sorpresa: al navegar en Facebook, encontró una publicación en donde se buscaba a una persona interesada en postular a la misma vacante que ella buscaba obtener.

“Esta persona acababa de anunciar en este grupo la misma vacante a la que yo me había presentado y para la que me había entrevistado. El anuncio decía: ‘Hola, seguimos buscando a alguien para este puesto. Por favor, presente su candidatura”, recordó.

Por aquel entonces, McGoff se sintió decepcionada, ya que pensó que la empresa no la había contratado porque seguían buscando candidatos; sin embargo, prefirió dejar de lado la tristeza y tomó una decisión arriesgada: se puso en contacto con la empresa nuevamente y le explicó a un representante de la misma los motivos por los que ella consideraba que era la persona ideal para el puesto.

“Le di like a esa publicación del grupo de Facebook y después le mandé un e-mail a la empresa sin hacer mención a ese posteo de la red social. En el correo electrónico reiteré mis aptitudes y calificaciones para el puesto y les expliqué por qué creía que yo iba a sobresalir en el mismo”, señaló la joven.

Sus esfuerzos tuvieron el efecto deseado ya que, según su testimonio, terminó consiguiendo el empleo: “Me fue muy bien. Me contrataron en la empresa, me prorrogaron el contrato y me subieron el sueldo a los tres meses de trabajo”.

“Hay que tener audacia”, resaltó la estadounidense, en un consejo dirigido a quienes se encuentran con trabas a la hora de postular a un trabajo.

“Nos diste un gran consejo. La confianza es un factor clave para conseguir el trabajo soñado”, comentó una internauta en la publicación. “Muchas gracias por tu recomendación”, indicó otra.

¿Cuáles son las habilidades que debes incluir en tu curriculum vitae?

A pesar de que la capacitación en tecnología encabeza la lista de habilidades que los empleadores vislumbran como indispensables para los próximos años –según señalan en Intuic–, también es importante que resaltemos nuestra capacidad de desarrollar pensamiento crítico, además de nuestras habilidades de liderazgo e influencia social y la resolución práctica de problemas.

La compañía asegura que esta información debe ir de acuerdo con las demandas de las empresas y, actualmente, las habilidades blandas más demandas por las organizaciones hoy en día son:

Resolución de problemas y orientación a los resultados

Trabajo en equipo y comunicación

Adaptación al cambio y resiliencia

Innovación y toma de decisiones

Empatía e inteligencia emocional

