Mediante sus redes sociales, una joven latina compartió abiertamente su experiencia migratoria en Miami, revelando las numerosas dificultades que enfrenta tras haber dejado atrás su vida anterior en busca de oportunidades en los Estados Unidos. En un breve pero impactante video publicado en TikTok, Luna Rivas, conocida como @rivaslunaa_, detalló los desafíos menos conocidos de la vida en el extranjero. Su testimonio, además de volverse viral, generó asombro y reflexión entre los internautas.

“Me vine a vivir a Miami. Me mata porque todo el mundo, mi familia, mis amigos, me dicen, ‘te está yendo muy bien”, empezó diciendo la chica. “Bueno chicos, esa no es la realidad del que migra”, aseguró.

Según el relato de Luna, el migrante la pasa “muy mal” al inicio debido al nuevo ambiente al que se tiene que adaptar y la incertidumbre de conseguir empleo. “Vives con el miedo de quedarte pobre, de que no vas a tener dónde dormir”, señaló.

La argentina aclara que su intención no es generalizar, pero siente que es la situación de la mayoría de personas que llegan a un país extranjero para empezar de cero. “Hay situaciones donde quieres explotar del llanto”, confiesa.

Por otra parte, está la incertidumbre de conocer a personas con las que uno puede vivir tranquilamente. “Necesitas encontrar compañeros, roomies y no confías, porque ¿quiénes son? No puedes confiar en nadie”, afirma.

Asimismo, indicó que, en situaciones complicadas, las personas no suelen contar la verdad de las cosas. “Publicas en Instagram y todos se la creen”, afirmó, por lo que fue clara al decir que ser migrante “no es fácil y no es lo que se muestra en las redes”.

Para finalizar su testimonio, Luna asegura que “hay que ser muy valiente, hay que tener coraje, hay que ser muy mandado y cara rota”. Además, señaló que, trabajando de manera pareja y consciente, “todo se acomoda”.

En la sección de los comentarios, varios internautas reaccionaron a su experiencia. “Al fin alguien dice las cosas como son”, escribió una persona. “Esa es la realidad del día a día en Estados Unidos”, comentó otra.

“Eventualmente todo se acomoda, tal cual” y “Excelente descripción de estar afuera”, aseguraron otros usuarios.

¿Qué es el choque cultural y cómo sobrellevarlo?

El choque cultural se produce cuando las personas enfrentan desequilibrios emocionales y psicológicos debido a las diferencias entre su propia cultura y la cultura a la que intentan adaptarse. Estas diferencias abarcan normas sociales, valores, costumbres, lenguaje y expectativas, generando estrés y ansiedad.

Para manejar el choque cultural de manera efectiva, es crucial adoptar una mentalidad abierta y flexible. La adaptabilidad es esencial para comprender y respetar las normas culturales locales. Aprender sobre la nueva cultura mediante la observación, la participación activa y la búsqueda de información ayuda a reducir la incertidumbre, construyendo puentes interculturales.

