Marie Armstrong es una joven de Palm Beach, Florida, que se volvió viral al compartir su experiencia sobre uno de sus tatuajes, al que ella describe como “el más feo del mundo”. Hace aproximadamente un año, ella se tatuó un plátano pelado en su dedo índice, pero con el tiempo la tinta empezó a desvanecerse. Así, decidió visitar un salón para que un artista redibujara el trabajo.

“No se podía saber qué era. Ni siquiera lo conté como un tatuaje”, dijo la estadounidense “Entonces, cuando mi novio me dijo que tenía una cita para tatuarse y que se iba a tatuar con un artista que es realmente bueno, yo dije: ‘iré contigo y me reharé el plátano’”.

Marie le mostró al artista una foto del tatuaje, por lo que permitió que este trabajara libremente sin la necesidad de imprimir una plantilla. “Así que soy como a mano alzada, está bien. Eres un artista, esto es lo que haces, sabes lo que estás haciendo”, recordó; sin embargo, terminó ocurriendo lo peor.

El artista, al ver la foto del tatuaje original, decidió trabajar libremente, agregando más detalles al diseño original. Marie quedó sorprendida cuando vio el resultado final, describiéndolo como “el pedazo de basura más feo con el que tengo que vivir”.

“Lo miro y trato de no llorar. Sé que estos son tatuajes estúpidos, tontos, pequeños y ridículos y tal vez para ti, no importa cómo carajo se vean, pero en realidad me importa”, confesó la joven.

En las imágenes se puede ver que el nuevo tatuaje no se parece en nada a un plátano, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre los internautas. Una persona comparó el trabajo con un “títere de calcetín con orejas”, mientras que otro aseguró que se asemeja a un “delfín con alas”.

Marie reflexionó sobre si volverá a la misma tienda para que le arreglen el tatuaje o si regresará con su artista original; no obstante, su novio se comunicó con el dueño del local, quien prometió hacerse cargo del trabajo una vez que se descolorara.

¿Qué debo tener en cuenta antes de hacerme un tatuaje?

Desde Mayo Clinic, recomiendan insistir en las medidas de seguridad para evitar poner en riesgo la salud. La entidad sin fines de lucro aconseja acudir “a un estudio de tatuajes reconocido que emplee personas adecuadamente capacitadas”.

Tampoco olvides de asegurarte de “que el artista del tatuaje se lave las manos y utilice un nuevo par de guantes de protección para cada procedimiento y retire la aguja de los empaques sellados antes de que comience”.

El artista Acosta Tattoo brindó tres consejos para todos aquellos que están pensando en realizarse un tatuaje.

Lo primero que se debe hacer es investigar sobre los diferentes estilos para decidir cuál sería el elegido.

También es importante investigar a los tatuadores que se especializan en dicho estilo y, a su vez, buscar ejemplos de su trabajo.

Necesitas seguir las indicaciones que te brinde el tatuador durante el proceso.

