Calita Fire tiene una interesante historia que contar ¿por qué? La muchacha acudió a TikTok para confesar que lleva años sin depilarse ni afeitarse el cuerpo y, contrario a lo que podría pensarse afirma que a los hombres con los que sale les encanta, entre otras cosas, porque eso la convierte en una “mujer real”.

En una serie de videos, Calita (@calitafire3) muestra cómo tomó la decisión de no afeitarse, la misma que la ayuda a ganar cifras de 5 dígitos: “no sigas la moda... no necesitas afeitarte”, dice la tiktoker en uno de sus más recientes publicaciones, y es que ella lleva tres años sin pasarse una afeitadora, pero eso no la ha impedido de compartir fotos sensuales, por ejemplo, usando lencería.

“A mi novio le encanta”, afirmación que ha asustado a buena parte de su comunidad por mostrar sus axilas con vello prolijo; en tanto unos más la elogian porque así se ve más “natural”.

Mira aquí el video viral

De hecho, en la caja de comentarios de más de uno de sus videos, muchos de los cuales han caído rendidos ante sus encantos confiesas que su actitud desinhibida, así como su rechazo a seguir estereotipos, lejos de espantarlos, la hacen admirarla aún más, afirmando que Calita es una “mujer real”.

Pero, Fire no es la última ni la primera vez que una persona famosa toma la decisión de no depilarse las axilas, de hecho, y como bien recuerda The New York Post, la actriz de Hollywood Rachel McAdams realizó una reciente sesión de fotos donde la vemos sin recortar su vello.