Stephen Curry dejó a un lado las jugadas y los triples para brillar en otro escenario. El basquetbolista de la NBA fue invitado por la banda Paramore a cantar ‘Misery Business en San Francisco, Estados Unidos, y no decepcionó. El momento fue captado por los usuarios y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

El último lunes 7 de agosto, Paramore se presentó en el Chase Center, San Francisco, como parte de su gira This is why. Entre los miles de espectadores que acudieron al espectáculo se encontraba nada menos que la estrella de la NBA Stephen Curry, un fan declarado de la banda estadounidense.

Precisamente en el tramo final del show, la banda sorprendió al público al invitar al armador de los Golden State al escenario para cantar ‘Misery Business’, uno de los éxitos que fue revivido por el grupo.

“Miren, ya nos conocen a nosotros y a Steph, tenemos una historia de varios años. Y esta noche es nuestra reunión. Esta noche vamos a cantar algo juntos. Y escuchen, desde el momento en que Steph toma el micrófono, esto ya no será un espectáculo de Paramore, será un espectáculo de Steph Curry”, dijo antes de que subiera Curry Hayley Williams, la líder de la banda.

Stephen Curry hizo explotar al público

Apenas subió al escenario, Stephen Curry hizo explotar a los asistentes y, sin miedo alguno, entonó ‘Misery Business’ junto con la banda. El momento fue captado por diversos usuarios, pero sobre todo por su esposa Ayesha Curry, que estuvo a pocos metros.

A través de historias de Instagram, la mujer reveló a sus seguidores que la pareja escuchó Paramore en una de sus primeras citas.

