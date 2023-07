Tierra Young Allen, conocida en redes sociales como ‘The Sassy Trucker’ es una influencer que comparte sus travesías como camionera, pero durante su viaje por los Emiratos Árabes protagonizó un accidente tras lo cual no ha podido salir de esta nación y volver a su hogar en Texas, Estados Unidos.

Hace un par de meses, Allen visitó Dubai, pero lo divertido de su travesía se convirtió en una completa pesadilla cuando se vio implicada en un accidente con un empleado de la agencia de alquiler de autos. Desde entonces, no cuenta con su pasaporte el cual le fue arrebatado.

Al conocer su caso, Radha Stirling, fundadora de Detained in Dubai, entidad que se dedica a ayudar a los turistas atrapados en la nación árabe, la está apoyando y contó que todo comenzó cuando la tiktoker discutió por las tarifas cobradas por la agencia y en dicho país hay leyes contra los gritos, insultos y blasfemia, cuyo castigo puede ser la cárcel acompañada de una alta multa.

“Fue al día siguiente para tratar de recuperar su pasaporte, tarjetas de crédito dentro del auto. El empleado se negó a devolverlo, provocando la discusión y le alza de voz. El sujeto la siguió y ella gritó: ‘¡detente! ¡déjame en paz!’ Luego la denunciaron a la policía por gritar”, dijo a Good Morning America.

Pero, cuando le emitieron la multa, ella no contaba con el dinero para pagarla y ahora está a la espera de “la resolución de los procedimientos legales en curso entre ella y la oficina de alquiler de coches”, detalló la policía de Dubai a The Associated Press.

Tras esto, las autoridades se quedaron con el pasaporte de Allen, además de prohibirle viajar hasta resolver los temas legales, aunque esto podría acabar si la agencia de alquiler de autos retira la denuncia.

“Tengo que decir que está molesta todos los días y es una situación muy estresante. No sebe si terminará en una de esas prisiones”, dijo Stirling.

Sin embargo, hay buenas noches para la camionera, pues el Departamento de Estado está haciendo seguimiento a su caso: “la capacidad de esta oficina es limitada en muchos países. El hecho de que le pidas ayuda no significa que tendrás éxito en conseguir liberación anticipad”, dijo a ABC News el coronel Steve Ganyard, ex funcionario de esta entidad.

