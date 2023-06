Se ha vuelto común que los usuarios utilicen las redes sociales para opinar sobre los servicios ofrecidos por ciertos establecimientos. Los restaurantes suelen estar entre los protagonistas, sobre todo cuando se hacen cobros injustos o indebidos.

Precisamente, un hombre de Estados Unidos se volvió viral al revelar el insólito recargo que le hicieron en un local de comida por, supuestamente, compartir un plato.

En un video de TikTok, Jason dio a conocer que almorzó con una mujer en un negocio gastronómico ubicado en South Lake Tahoe, ciudad de California.

Durante la cena, le preguntaron al mesero si podían pedir un solo plato y dividirlo en dos; sin embargo, el empleado les explicó que, de hacerlo, debían hacer un pago de 5 dólares.

La reacción de los jóvenes al descubrir que el restaurante les cobraría por dividir un plato

Sorprendidos e indignados, los jóvenes decidieron decirle al camarero que la chica no iba a comer nada. De esta manera, cuando trajeran la comida, Jason le convidaría a ella con su tenedor de manera disimulada.

“Cuando te cobran US$5 por dividir el plato en dos, entonces pides una ensalada para ‘solo una persona’”, escribió el estadounidense, cuyo clip superó en algunas horas las 345 mil reproducciones.

El incidente, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios. “Soy dueño de un restaurante en el noreste y yo NUNCA haría lo que te hicieron. Se trata de un concepto ridículo”, escribió una persona. “Lo más probable es que quisieran cobrarles un extra por servirles una ración más grande que la individual”, comentó otra.

“Pero eso no es lo que uno espera cuando comparte una comida. Yo, por ejemplo, pretendo recibir la ración normal (individual) y que me traigan un plato vacío para dividirlo en dos”, respondió un internauta.

“Si a mi me sucediera lo que te ocurrió a ti, me levantaría de la mesa de inmediato y me iría de allí”, agregó una mujer.

¿Qué es el ‘cobro por servicio’ en un restaurante?

El servicio de mesa o cubierto es el cargo con el que algunos establecimientos, en especial los que son de etiqueta muy formal, con éste resumen varios gastos como: Vaso de agua potable.